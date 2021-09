Jihočechy čekala daleká a únavná cesta do nejzápadnějšího výběžku republiky a umělý povrch, na kterém hrají prakticky pouze v rámci zimní přípravy. Tým od Vajgaru však začal aktivně a čtvrt hodiny udával tempo. Poté ovšem začal zbytečně ztrácet míče nepřesnými kombinacemi už na vlastní polovině, čímž se domácí fotbalisté začali dostávat do přečíslení, ale žádné velké možnosti si nevytvořili.

V závěru Hradec hru opět zpřesnil a navíc udeřil. Po rohovém kopu, který Cheb odvrátil, hosté znovu vybojovali balon, ten putoval na levou stranu a Janák jej odcentroval přesně tam, kde byla Strejčkova hlava – 0:1.

Domácí sice po přestávce tlačili dopředu, ale hosté pozorně bránili a drželi je na distanc. Kromě standardek a jediné šance jim téměř nic nedovolili a nejtěsnější náskok celkem s přehledem uhájili až do závěrečného hvizdu.

„Nezačali jsme špatně, postupně nás však zbrzdily nepřesné kombinace a domácí měli díky tomu více ze hry. To se ke konci první půle zase změnilo a navíc přišel klíčový okamžik, když jsme po standardce vybojovali míč a Strejček po centru skóroval. O přestávce jsme si řekli, že musíme zůstat aktivní, že domácí určitě přidají na obrátkách. To se potvrdilo, nicméně jsme je drželi v bezpečné vzdálenosti od naší šestnáctky. Cheb se dostal v závěru do jediné velké šance, ale ustáli jsme to a získali cenné body. Myslím, že jsme odehráli slušné střetnutí. Trochu nás sice trápila rozehrávka, ale neumím říct, jak moc to ovlivnil umělý trávník, na který nejsme moc zvyklí,“ zhodnotil utkání jindřichohradecký trenér Roman Lukáč.

V dalším kole Jindřichův Hradec v neděli 5. září na stadionu u Vajgaru přivítá Doubravku (16 hodin).

„Samozřejmě bychom rádi potvrdili zvenku. Doubravka je zkušený a kvalitní protivník, ale patří do kategorie týmů, s nimiž se můžeme pasovat. Musíme se zase vrátit na zem, dobře se připravit a do utkání půjdeme s cílem zvítězit,“ dodal kouč.

FK Hvězda Cheb – FK Jindřichův Hradec 0:1 (0:1)

Branka: 43. Strejček. ŽK: Janda, Znak, Beneš, Wagneter – Strejček. Diváci: 150. Rozhodčí: Mičan – Duda, Šiška.

J. Hradec: Hulík – Völfel, Koktavý, Nováček (78. Waník) – Vaš, Distel, Mischnik, Votava (83. Cettl), Janák (90. Blažek) – Toman (83. Králíček), Strejček.