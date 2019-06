FK Jindřichův Hradec – FC Mariánské Lázně 2:4 (2:1)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „V našem podání už je to obehraná písnička. Podobně jako v jiných duelech jsme měli velmi špatný začátek a už od páté minuty jsme prohrávali. Tým se však zvedl a do poločasu skóre otočil, když se dvakrát prosadil Gueye. Věřil jsem, že tentokrát uspějeme, bohužel po pár minutách druhého dějství jsme soupeři nabídli dvě možnosti k otočení skóre, které samozřejmě přijal a bez většího úsilí se dostal do vedení, které pak ještě v poslední minutě navýšil čtvrtou trefou. Z výkonu mužstva jsem velice zklamaný.“

Branky: 13. a 26. Gueye - 5. a 90. Lattisch, 55. Blažek, 58. Kravar.

Rozhodčí: Zita - Brachta, Tupý. ŽK: 1:1. Diváci: 88.

J. Hradec: Hulík – Chalupský, Gueye, Völfel, Blažek – Janák, Kněžínek, Jindra, F. Votava – Tomek (73. Waník), Králíček.