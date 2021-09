Hradec na půdě favorita posíleného o pendly z prvoligového áčka Skovajsu, Valentu a Vaise vydržel držet krok necelých dvacet minut. Jenže poté v rozmezí dalších jedenácti třikrát inkasoval a bylo po jakýchkoliv nadějích na solidní výsledek. Další dvě trefy si Dynamo schovalo na úplný závěr první půle a vměstnalo je do jediné minuty.

Po přestávce budějovický celek přidal do 62. minuty ještě další dva góly a až poté se jeho kanonáda zastavila. Pomohl k tomu svými zákroky i devětačtyřicetiletý kouč jindřichohradeckých brankářů Jiří Mazánek, jenž se musel mezi tři tyče postavit už po deseti minutách zápasu, kdy hosté přišli o zraněného Jakuba Kopeckého. Ten je v Hradci navíc pouze na krátký záskok z Třeboně kvůli tomu, že se mu zranila stabilní dvojice Jakub Hulík, Tomáš Cettl. Hradec tak na klíčovém postu během osmi kol prostřídal už pět gólmanů, neboť v jednom utkání mu narychlo vypomohl i internacionál Jaroslav Drobný. A to je poněkud nechtěný rekord…

Peripetie na klíčovém postu tak u Vajgaru neberou konce, a kdo bude chytat v nadcházejícím dalším divizním derby proti vedoucímu Lomu, je zatím ve hvězdách. Vedení klubu situaci intenzivně řeší, ale přestupní termín končí už ve středu 22. září a možností se příliš nenabízí.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Domácí byli po celý zápas fotbalovější a jednoznačně potvrdili svou velkou kvalitu. My se bohužel po dvou gólech sesypali a už jsme se nezvedli, což mě mrzí a je to náš dlouhodobější problém. Kluci to mají v hlavách, do kterých jim nevidím. Naše defenziva navíc momentálně není na potřebné úrovni a neumím říct, proč vždycky, když prohráváme, přestaneme dodržovat nějaké principy. Hned zkraje jsme navíc přišli po faulu o zraněného brankáře Jakuba Kopeckého, kterého musel nahradit trenér gólmanů Jiří Mazánek. Ten výsledek rozhodně nejde za ním, naopak ještě několik tutovek pochytal. Kam sáhneme příště, to opravdu nevím. Každopádně se musíme rychle vzchopit a proti Lomu podat mnohem lepší a zodpovědnější výkon.“

Dynamo Č. Budějovice B - FK Jindřichův Hradec 7:0 (5:0)

Branky: 28. a 45. Němeček, 18. Bouguetouta, 20. Malecha, 45. Bízek, 57. Valenta, 62. Polanský. ŽK: 1:0 (Matuška). Diváci: 100. Rozhodčí: Žurek - Tesař, Eibl.

Dynamo B: Kerl – Kladrubský (46. Matuška), Němeček, Bízek, Skovajsa – Valenta, Vais, Malecha (64. Perina) – Bouguetouta (64. Bečvář), Veliký, Polanský.

J. Hradec: Kopecký (10. Mazánek) – Vaš, Šmíd, Koktavý, Nováček (46. Distel) – Janák, Mischnik, D. Cettl (46. Völfel), Votava, Waník (75. Kubín) – Toman (75. Strejček).