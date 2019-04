Union Beroun – FK Jindřichův Hradec 2:0 (1:0)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „I když jsme byli v oslabené sestavě, jeli jsme do Berouna bodovat. To se nám sice nakonec nepovedlo, ale myslím si, že za předvedený výkon se vůbec nemusíme stydět. Domácí na nás v úvodu vlétli, jejich počáteční nápor jsme však přežili a byli jsme to my, kdo si vypracoval první vyloženou šanci. Kučera však po úniku zakončil slabě a soupeř stačil balon odkopnout. Pak přišla série berounských rohů a po jednom z nich jsme inkasovali. Nicméně jsme se nadále tlačili dopředu. Zhruba v 35. minutě mohl po krásné akci vyrovnat Tomek, ale trefil jen břevno. Druhý poločas jsme zahájili aktivněji my, bohužel, v době největšího náporu jsme inkasovali zcela zbytečný gól. Dvoubrankový náskok si pak už Beroun zkušeně pohlídal. I přes porážku však musím kluky pochválit.“

Branky: 24. Soukup, 60. Sklenář.

Rozhodčí: Pálek - Duda, Langmajer. ŽK: 1:2. Diváci: 120.