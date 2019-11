FK Jindřichův Hradec - Slavoj Mýto 1:1 (1:0), PK 3:4

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: "Jsem velice zklamaný, že jsme utkání nezvládli tak, jak jsme chtěli, tedy za tříbodové vítězství. První dějství bylo celkem vyrovnané, i když mírně navrch jsme měli my. Z první naší šance se prosadil Toman a zaslouženě jsme vedli. Hosté měli taky dvě velké možnosti, obě futsalový reprezentant Rešetár, Hulík ho však pokaždé vychytal. My se také dostali do příležitostí, Votava orazítkoval tyč a nadějně střílel i Janák. Druhý poločas měli více ze hry hosté, my se dostávali pouze do brejkových příležitostí, přesto jsme mohli v 80. minutě rozhodnout. Toman totiž postupoval sám na brankáře, jeho zakončení bylo však hodně nepřesné a ani se netrefil mezi tři tyče. A zákonitě přišel trest. Zbytečně jsme ztratili míč v nebezpečném prostoru a soupeř nabídnutou možností nepohrdl. V následné penaltové loterii byli hosté přesnější a bod navíc brali oni. Pokud se chceme zachránit, musíme takhle rozehrané zápasy zvládnout a ne je zbytečně prohospodařit."

Branky: 21. Toman - 82. Konopásek.

Rozhodčí: Svoboda - Rychtár, Průcha. ŽK: 2:2. Diváci: 80.

J. Hradec: Hulík - Blažek, Völfel, Králíček, Škoda - Abderrabi (72. Kubín), Scoarnec, F. Votava, Jindra, Janák - Toman.