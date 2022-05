Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Derby všichni poctivě odmakali a podali zodpovědný výkon, byť jsme měli opět trochu problémy se sestavou. Domácí se dostali do vedení v 37. minutě, kdy jsme si nepohlídali dorážku, jinak se snažili dobývat naši zónovou obranu celkem neúspěšně. My chodili hlavně do brejků a mohli jsme vývoj i otočit, ale bohužel, šance jsme nedotáhli až do konce. Závěr byl nervózní a pro nás měl velmi velmi hořkou příchuť. V nastavení jsme totiž vstřelili vyrovnávací gól, ale sudí viděl náš údajný faul ve vápně a neuznal jej. Tak jen doufám, že nám ten bod nebude chybět k záchraně. Nedá se nic dělat, nyní se musíme pečlivě připravit na Klatovy. Věřím, že třetí tým tabulky doma dokážeme porazit.“