Jestliže v minulém kole tým od Vajgaru získal po bojovném výkonu cenný bod na hřišti favorizovaného plzeňského Petřína, tentokrát si své vystoupení za rámeček nedá. Hosté z nejzápadnějšího cípu republiky nepředvedli na jihu Čech žádný extra fotbal, ale na bez zájmu hrajícího protivníka to stačilo. V domácím týmu se tentokrát nenašel nikdo, kdo by vzal zodpovědnost na sebe, a tak se hosté po zásluze radují z výhry a v tabulce se navíc na Hradec dotáhli na jediný bod.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Podali jsme bídný výkon a nezasloužili jsme si ani bod. Byla to vyloženě spravedlivá porážka. Hráli jsme bez emocí, srdce, chuti i energie, chyběl pohyb. Takhle bychom se nemohli prezentovat ani proti ženskému týmu. Neumím si to vysvětlit, proč jsme byli takhle odevzdaní, musím si s hráči promluvit. Působili jsme jako spící panny, ztráceli jsme balony. Hosté to jednoduše nakopli dopředu, šli za míčem a dali gól. Prvním poločasem jsme se vyloženě protrápili. Pak jsme prostřídali, ale ani to příliš nepomohlo. Vrcholem zmaru byl druhý gól, který jsme v 77. minutě inkasovali přímo z rohu, když míč zapadl na zadní tyč. Z naší strany to bylo tentokrát hodně špatné a výkon byl mizerný.“

V dalším kole se J. Hradec už o velikonočním pátku 15. dubna představí na půdě Doubravky (13.30).

FK Jindřichův Hradec 1910 – FK Hvězda Cheb 0:2 (0:1)

Branky: 7. a 77. Komberec. ŽK: 1:0 (Koktavý). Rozhodčí: Kotalík – Vokoun, Doubrava. Diváci: 80.

J. Hradec: Hňup – Blažek (58. Králíček), Koktavý, Šmíd, Fical – Vaš (43. Distel), Škarda, Mischnik, F. Votava, Waník (82. Nováček) – Toman.