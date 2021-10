Hradecké mužstvo sice nastoupilo s respektem, ale proti silnému soupeři i s touhou ukončit dlouhou šňůru neúspěchů, k čemuž mu měl pomoci také brankář Hulík, jenž se do sestavy vrátil po zranění. Naposledy chytal v pátém kole ve vítězném střetnutí v Chebu.

Favorizovaní hosté tentokrát tahali za kratší konec a nakonec se museli před příkladně bojujícím soupeřem sklonit.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Zápas jsme pod dojmem šesti předchozích porážek začali trochu nervózně, ale na druhou stranu z hráčů čišelo odhodlání nepříjemnou sérii konečně zlomit. Kvalitního soupeře jsme pustili do jedné šance, kterou však brankář Hulík výborně zlikvidoval. Do vedení jsme se dostali po půlhodině hry, kdy si po naší standardce a tlaku v šestnáctce jeden z katovických hráčů srazil balon do vlastní sítě Krátce před koncem prvního poločase jsme přidali druhý gól, když se po rohovém kopu prosadil Šmíd. O přestávce jsme hráčům zdůrazňovali, že musíme vydržet co nejdéle bez inkasované branky, ale stal se pravý opak a Katovičtí vstřelili v 49. minutě kontaktní branku. Musím však říct, že jsme na to zareagovali slušně, nezalezli jsme a naopak jsme zůstali aktivní. Odměnou byla třetí trefa, o kterou se zasloužil Strejček, jenž uklidil míč přesně k tyči. To vzalo soupeři energii, už nebyl tak nebezpečný a my si dvoubrankový náskok celkem zkušeně pohlídali až do konce. Jsme moc rádi, že jsme uspěli, už jsme to moc potřebovali. Kluci zaslouží pochvalu za bojovnost, mužstvo si víc věřilo a na hřišti to bylo znát.“

V dalším kole se Hradec, kterému patří dvanáctá příčka, představí v sobotu 16. října v Klatovech (14.30 hodin).

FK Jindřichův Hradec – SK Otava Katovice 3:1 (2:0)

Branky: 33. vlastní (Kotrba), 42. Šmíd, 61. Strejček – 49. Uher. ŽK: 0:2 (Motl, Kotrba). Rozhodčí: Zita – Dujsík, Blatný. Diváci: 111.

J. Hradec: Hulík – Blažek, Šmíd, Koktavý, Vaš – Waník (75. Distel), Mischnik, Votava, Völfel (86. Kubín) – Strejček (75. D. Cettl), Toman (90. Cypra).