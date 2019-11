Viktoria Mariánské Lázně – FK Jindřichův Hradec 2:2 (1:0), PK 5:4

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „Odehráli jsme velmi dobré utkání a musím kluky pochválit. Podali kvalitní a sympatický výkon, podpořený bojovností a hlavně efektivní kombinací a držením míče. Začátek sice patřil domácím, kteří se v 9. minutě dostali do vedení, ale poté už jsme si šance vytvářeli my. Nejvíc Toman, jenž navíc orazítkoval i tyč. Do přestávky přišly ještě velké možnosti Janáka a Králíčka. Do druhé části jsme vlétli nabuzení, měli jsme výraznou převahu a z naší aktivity vzešly dvě branky Janáka. Té první v 62. minutě předcházelo uvolnění a přihrávka od Škody, druhou vsítil v 77. minutě z dorážky po střele, kterou z hranice vápna vyslal Scoarnec. Poté po krásné akci postupoval sám na brankáře Kubín, domácí stoper jej fauloval a viděl červenou kartu. To náš tlak ještě umocnilo, proti zhuštěné obraně jsme se však těžko prosazovali. Bohužel, vedení jsme neudrželi. Soupeř se z ničeho nic dostal k odraženému míči a dalekonosnou střelou šest minut před koncem srovnal. O bodu navíc musely rozhodnout penalty. Domácí v euforii proměnili všech pět, z naší strany nedal Scoarnec. Škoda, že jsme nezvládli konec utkání a o vítězství přišli naprosto zbytečně. Já však doufám, že se dostáváme z bahna, v němž jsme byli, ale dobře víme, že nepůjde hned vše tak, jak bychom si představovali.“

Branky: 9. Nedbalý, 84. Kořistka - 62. a 77. Janák.

Rozhodčí: Kastl - Kubec, Šálková. ŽK: 2:2. ČK: 1:0 (72. Ruda). Diváci: 80.

J. Hradec: T. Cettl – Blažek, Völfel, F. Votava, Škoda – Králíček (78. Abderrabi), D. Cettl (60. Kubín), Scoarnec, Janák- Jindra, Toman.