Svěřenci trenéra Romana Lukáče nejprve absolvovali na humpolecké umělce utkání proti domácímu diviznímu celku, který vyhráli 5:3. V tomto duelu se blýskl především útočník Martin Toman, který zaznamenal hattrick. Skóroval i mladíček Filip Brož.

Druhý duel odehrál Jindřich Hradec na UMT v třeboňském areálu Hliník, kde se v divizním přípravném derby střetl se Soběslaví. V souboji bohatém na góly se prakticky rozhodlo už v úvodním dějství, v němž tým od Vajgaru inkasoval čtyřikrát. Spartak po obrátce náskok ještě zvýraznil, k čemuž nejvýrazněji přispěl Aleš Kutner, autor čtyř gólů. V dresu poražených na sebe opět upozornil Toman, jenž si v závěru připsal dvě trefy a zmírnil porážku. Jednu branku připojil matador z pokutového kopu Jaroslav Cech, který se střelecky prosadil i proti Humpolci.

Co bude dál, není jasné. V pátek 18. prosince Česko přechází do přísnějšího čtvrtého stupně protiepidemického systému, který amatérským sportovcům společnou přípravu a utkání neumožňuje. Přitom divize by měla začít už v závěru ledna, což se ale nyní nejeví jako příliš reálné.

AFC Humpolec – FK Jindřichův Hradec 2:5 (0:2)



Branky JH: Toman 3, Cech, Brož.

FK Jindřichův Hradec – Spartak Soběslav 3:7 (1:4)

Branky: Kutner 4, D. Vaněk, Rubick, F. Vaněk (pen.) – Toman 2, Cech (pen.)