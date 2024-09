Spartak Soběslav – FK Jindřichův Hradec 3:1 (2:1)

Miroslav Zeman, trenér J. Hradce: „Předně bych chtěl říct, že to byl úplně jiný zápas, než minule. Kluci podali zatím nejlepší výkon v sezoně a kdyby proti nám nestály jiné vlivy, myslím, že bychom se bez bodů nevraceli. Se Soběslaví jsme odehráli vyrovnaný souboj a troufám si říct, že jsme byli ve druhé půli i o něco lepší. Ale nebylo nám umožněno si to v derby rozdat férovou cestou. Dva góly jsme totiž inkasovali po hrubých chybách rozhodčího, což utkání rozhodlo. Soběslav šla do vedení v 16. minutě, když po standardce využila našeho nedorozumění. Jenže pak přišla vymyšlená penalta a na televizním záznamu z utkání tam zrovna ten inkriminovaný zákrok není… Krátce před pauzou snížil Pacholík a my se chtěli po změně stran pokusit vývoj otočit. Hned na začátku druhého poločasu však přišla další minela hlavního arbitra, který neviděl ruku domácího hráče Dumbrovského těsně před soběslavským vápnem. Přitom stál metr od něho. Ať si to každý pustí, co se nepíská. My v ten okamžik trochu zaspali, domácí toho využili, dlouhým nákopem vyslali dopředu Vaňka a ten zvýšil na 3:1. Bylo to pro nás obrovské zklamání, přesto jsme se dál tlačili dopředu, ale další góly už nepadly. Jsem rád, že jsme ustáli ten tlak a nenechali se vyprovokovat. Sudímu jsem řekl, že pokud si zpětně pustím záznam a zjistím, že se mýlím, tak se mu veřejně omluvím. Jenže zákrok, po němž proti nám nařídil penaltu, tam není a ruka soupeře před třetí brankou byla evidentní. Takže se nemám za co omlouvat a jen budu doufat, že si rozhodčí vybral slabou chvilku. Nám nezbývá nic jiného, než se zmobilizovat a te´d doma porazit plzeňský Petřín.“

Soupeře ze zápasu Čech jindřichohradečtí fotbalisté přivítají v neděli 8. září od 16 hodin na stadionu u Vajgaru.

Branky: 35. (pen.) a 48. Vaněk, 16. Boháč – 45. Pacholík. ŽK: 3:2 (Dumbrovský, Plucar, Coufal – Rejthar, Hájek). Rozhodčí: Izugrafov – Dimitrov, Eibl. Diváci: 297.

J. Hradec: Vondrák – Brož (72. Gráf), Licehamr (89. Madar), Rejthar, Hauser (72. Jiří Hamr) – Waník, Mareš (41. Petr), Mára (89. Zeman), Votava – Hájek, Pacholík.