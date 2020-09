Úvod divizní sezony vychází jindřichohradeckým fotbalistům na výbornou. Proti Doubravce si připsali už čtvrté vítězství, jen jednou vyšli bodově naprázdno a v tabulce se vyhřívají na čtvrté příčce. Kdo by to čekal?

Raymond Darkeh (vlevo) pomohl dvěma góly k výhře jindřichohradeckých fotbalistů nad Doubravkou 4:2. | Foto: Deník / Zdeněk Prager

FK Jindřichův Hradec – SK Senco Doubravka 4:2 (1:0)

Roman Lukáč, trenér FK J. Hradec: „Doubravka se ukázala jako těžký soupeř a vítězství se nerodilo vůbec lehce. V první půli jsme se sice v 34. minutě díky krásné trefě Janáka dostali do vedení, ale jinak jsme hodně kazili i jednoduché přihrávky a ztráceli jsme rovněž v osobních soubojích, čímž jsme se sami dostávali pod tlak. Hned po změně stran jsme zaváhali při standardní situaci a Doubravka vyrovnala. V 54. minutě proměnil Darkeh pokutový kop, ale za dvě minuty po další standardce soupeř opět srovnal skóre. Kluci však poctivě bojovali a nakonec vývoj strhli na svou stranu, když se v 65. minutě prosadil znovu Darkeh a naše vítězství pečetil šest minut před koncem Toman. Měli jsme lepší produktivitu než soupeř, což rozhodlo. Hosté totiž byli velmi nebezpeční a hodně nás podržel brankář Hulík. Vstup do sezony máme solidní, ale zůstáváme nohama pevně na zemi. Hráčům proto říkám: Dnes slavte, ale od zítřka už myslete na dalšího soupeře. Bylo by fajn, kdybychom zvládli i nadcházející duel v Sedlčanech, protože poté nás čeká velmi těžká série.“