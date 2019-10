Na stadionu od Vajgaru hosté chystali chyby soupeře, kterých bylo opět víc než dost. Hradec navíc za stavu 0:2 v 39. Minutě přišel o vyloučeného stopera Králíčka, jenž viděl dvě žluté karty v rozmezí čtyř minut. Jindřichohradecký tým tak po páté porážce v řadě zůstává přikovaný na poslední příčce tabulky skupiny A s hrozivým skóre 9:41.

FK Jindřichův Hradec – SK Otava Katovice 0:5 (0:2)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „Pro nás je to ostudný výsledek. Soupeři jsme opět cestu k vítězství usnadnili naprosto zbytečnými chybami. V první půli přišly dvě, hosté je využili a odskočili do dvoubrankového vedení. Navíc v 37. minutě dostal Králíček druhou žlutou kartu a musel pod sprchy. My tak šli do deseti, což už pro nás bylo v našem současném rozpoložení hodně složité. A úplně se to projevilo po změně stran, kdy nám Katovice daly další tři branky. Hosté zvítězili naprosto zaslouženě a my bohužel v tuto chvíli hrajeme to, na co máme.“

Branky: 26. Hajdušek, 34. Kadula, 60. Požárek, 85. a 86. Uher.

Rozhodčí: Trska – Švorc, nejedlý. ŽK: 2:2. ČK: 1:0 (39. Králíček). Diváci: 100.

J. Hradec: Hulík – Blažek, Völfel, Králíček, Cajz (85. Krejník) – Janák, Jindra (83. D. Cettl), Scoarnec (87. Chyška), Princ (46. Kubín) – F. Votava, Toman (85. Abderrabi).