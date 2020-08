A chtěli by uspět, přestože jejich protivník v prvním kole porazil Sedlčany jednoznačně 5:2. „Jsme si vědomi síly soupeře, který má v posledních letech výborný tým a bude favoritem, ale rozhodně neprodáme svou kůži lacino a rádi bychom bodovali,“ podotkl předseda FK J. Hradec Václav Císař.

Hradecký klub si minimálně pro podzimní část zvolil za hrací termíny domácích zápasů mužů nedělní odpoledne. „Chtěli bychom přilákat více diváků do hlediště a sobotní dopoledne v poslední době nebylo optimální. Navíc se nám to dost často krylo i se zápasy mládežníků na Tyršově stadionu. Historicky se v Hradci na fotbal chodilo většinou v neděli, tak uvidíme. Po podzimu to vyhodnotíme. Záleží ale také na tom, jaké výkony budeme předvádět,“ zdůraznil.