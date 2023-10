/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jindřichohradečtí fotbalisté přerušili v 11. kole sérii čtyř utkání bez vítězství a v jihočeském divizním derby zdolali Český Krumlov 2:1.

Jindřichohradečtí fotbalisté v jihočeském divizním derby zdolali Český Krumlov 2:1. | Video: Deník/Zdeněk Prager

Mužstvo od Vajgaru začalo aktivně a vyústěním toho byla v 12. minutě vedoucí branka, o níž se v trochu krkolomné pozici postaral uzdravený kapitán Filip Votava. Jenže gól domácí tým poněkud ukolébal a Krumlov ucítil šanci. Hosté vůbec nepřipomínali tým, který uzavírá tabulku. Po zásluze se jim povedlo vyrovnat a do konce úvodního dějství byli lepší.

Po změně stran jindřichohradecký celek zrychlil a zjednodušil hru, což začalo nést ovoce a po zásluze vstřelil vítěznou branku, o níž se zasloužil opět Votava, s 12 góly nejlepší střelec divize.

„Začátek jsme měli dobrý, ale po vstřelení vedoucího gólu jsme polevili a soupeř za deset minut vyrovnal. Zbytečně dlouho jsme drželi míč, tím pádem jsme jej pak kvůli nepřesnostem ztráceli a dostávali tak soupeře do hry a také do příležitostí. V kabině byl o přestávce trochu vítr, ve druhém poločase jsme hru zrychlili a konečně začali hrát kombinačně po zemi, což se hned projevilo a začali jsme se dostávat do šancí. Zhruba od sedmdesáté minuty jsme už dominovali a přišla i vítězná trefa Votavy. Další tři tutovky jsme neproměnili, což je škoda. O našem vítězství rozhodla zlepšený výkon po přestávce,“ poznamenal hradecký trenér Roman Lukáč.

Jeho tým je v tabulce na lichotivé šesté příčce a v dalším kole se v sobotu 21. října představí na půdě třetího plzeňského Petřína.