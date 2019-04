Jindřichohradecký celek v divizním derby nováčků zvítězil na půdě posíleného táborského béčka po penaltovém rozstřelu a vybojoval tak dva body. V tabulce týmu od Vajgaru patří čtrnáctá příčka.

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „Předně bych chtěl zdůraznit, že mužstvo odehrálo celý zápas výborně takticky. Táborsko na nás vyrukovalo posílené o šest hráčů druholigového kádru, což se samozřejmě na trávníku projevilo. Domácí měli více ze hry a lépe kombinovali, my ale zase víc šancí. Třikrát jsme vedli, soupeř však dokázal třikrát manko smazat. Bohužel, pokaždé po naší velké individuální chybě. Ve 13. minutě nás dostal do vedení Lukoki, další góly padaly až po přestávce, kdy se na naší straně v 54. minutě prosadil Kučera a v 70. Toman. V závěrečné desetiminutovce jsme mohli rozhodnout, měli jsme několik šancí, ale balon do sítě jsme dopravit nedokázali. Na řadu tak přišly pokutové kopy. My všech pět proměnili a zaslouženě získali dva body.“

FC MAS Táborsko B – FK J. Hradec 3:3 (0:1), na penalty 3:5

Branky: 48. Vandas, 65. Toutou, 75. Bryanta - 13. Lukoki, 54. Kučera, 70. Toman.

Rozhodčí: Dujsík - Jansa, Průcha. Bez karet. Diváků: 90.

FK J. Hradec: Hulík – Blažek, Kněžínek (70. Princ), Völfel, Chalupský – Gueye – Králíček, Tomek, Lukoki (84. Waník), Kučera – Toman.