Jindřichohradečtí fotbalisté v předposledním přípravném utkání remizovali v souboji divizních týmů v Pelhřimově 1:1.

Jindřichohradečtí fotbalisté mají za sebou další přípravný duel. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Hostující celek začal dobře, ujal se zásluhou Michal Mischnika vedení, ale pak se nechal od soupeře zatlačit a ten zaslouženě vyrovnal. Po změně stran se hrála vcelku vyrovnaná partie, ale ani jeden z týmů další trefu přidat nedokázal, přestože příležitosti se rodily na obou stranách.

„Byla to výborná prověrka. Začali jsme dobře a vstřelili jsme vedoucí branku, pak však převzali iniciativu domácí, kteří se dostali do několika šancí a jednu z nich proměnili. My nehráli dobře, nechali soupeře napadat a atakovat nás. O přestávce jsme si některé věci vysvětlili a řekli si, že musíme zjednodušit hru. To se pozitivně promítlo a už se hrál vyrovnaný zápas se šancemi na obou stranách,“ zhodnotil duel jindřichohradecký trenér Roman Lukáč.

V generálce na jarní část divize mužstvo od Vajgaru změří síly s lídrem krajského přeboru z Hluboké nad Vltavou. Přesný termín a místo konání bude ještě upřesněno, Hradec by chtěl utkání odehrát na přírodním trávníku.

FK Maraton Pelhřimov – FK Jindřichův Hradec 1:1 (1:1)

Branka JH: R. Mischnik.

J. Hradec: Vondrák – Waník, Licehamr, Rejthar, Haseur – Žilák, Petr, R. Mischnik, M. Mischnik, Didek – Votava. Střídali: Ježek, Wölfl.