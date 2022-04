Roman Lukáč, trenér J. Hradec: „Hráli jsme na umělé trávě, což pro nás asi byla trochu výhoda, protože není tak velká jako jejich travnaté letiště. Domácí mají velmi kvalitní kádr a hrají dobrý fotbal. Těží z rychlé hry po stranách a mají výborně zvládnuté standardky, takže jsme to poskládali tak, abychom tyto přednosti soupeře trochu eliminovali. Přesto se Petřín dostal asi do tří šancí, které zneškodnil brankář Hňup. Stejný scénář pokračoval i po změně stran. Čtvrt hodiny před koncem jsme bohužel neuhlídali právě standardní situaci když jsme nebyli dostatečně důrazní v našem vápně, a domácí tým se dostal do vedení. V závěru jsme zvýšili iniciativu, dostali jsme se do několika příležitostí a po jednom z přečíslení v 86. minutě vyrovnal Mischnik. Do Plzně jsme jeli v zuboženém stavu, protože máme několik nemocných hráčů, takže k jedinému našemu náhradníkovi jsme museli povolat dorostence. Bod ze hřiště takhle kvalitního soupeře by byl cenný, i kdybychom byli kompletní, takže z remízy máme pochopitelně radost a hráči zaslouží pochvalu.“