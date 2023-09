Jindřichohradečtí fotbalisté v 6. kole divize uspěli na půdě Doubravky a po vítězství 3:1 se posunuli do horních pater tabulky, když za vedoucím triem zaostávají o jediný bod. Dvakrát se prosadil nejlepší střelec soutěže Votava.

Kapitán jindřichohradeckých fotbalistů Filip Votava (uprostřed) je po šestém kole s 9 góly nejlepším střelce divizní skupiny A. | Foto: Stanislav Hladík

Hosté šli rychle do vedení trefou Votavy, což zmobilizovalo jejich soupeře, který po půlhodině hry srovnal skóre. Závěr úvodního dějství už přinesl vcelku vyrovnanou partii.

Po obrátce na chvíli Doubravka znovu utáhla šrouby a při její velké šanci se vyznamenal hradecký gólman Cettl, to však bylo z její strany téměř vše. V 66. minutě se ke slovu dostal Praveček a poslal svůj tým do vedení, které v 82. minutě ještě pojistil nejlepší kanonýr divize Votava, jenž už má svém kontě devět přesných zásahů.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: Jsem velmi rád, že se nám utkání vydařilo, protože to určitě nebyl lehký soupeř. Po rychlém kontru jsme se rychle dostali do vedení zásluhou Votavy, jinak však úvodní půlhodina patřila domácím, protože ti po obdržené brance pochopitelně přidali na intenzitě. Vytvořili si také několik příležitostí a dokázali vyrovnat. Ke konci prvního poločasu jsme však hru vyrovnali, což nám dalo naději pro zbytek utkání. Očekávali jsme, že hned po přestávce bude chtít Doubravka zlomit zápas ve svůj prospěch, ale kromě jedné šance, kterou zlikvidoval náš brankář, jsme jí víc nedovolili. My se naopak dostávali do rychlých brejků a povedlo se nám vývoj otočit na svou stranu, když se nejprve prosadil Praveček a po něm znovu Votava. Myslím, že jsme zvítězili zaslouženě, že rozhodla naše aktivita. Přestože jsme nastoupili v okleštěné sestavě, kluci to poctivě odmakali a těší mě, jak celý zápas pracovali. Máme také velkou radost z výkonů kapitána Filipa Votavy, jenž hraje velmi dobře, věří si, má podporu od všech spoluhráčů a hlavně dává důležité branky. V příštím kole doma hostíme pražskou Admiru, což je podle mě jeden z hlavních aspirantů na postup. Doufám, že se dáme především zdravotně dohromady, opět předvedeme kvalitní výkon a soupeři nedáme nic zadarmo.“

SK Senco Doubravka – FK Jindřichův Hradec 1:3 (1:1)

Branky: 33. Zajíček – 4. a 82. Votava, 66. Praveček. ŽK: 2:3 (Zajíček, Světlík – Praveček, J. Madar, Licehamr). Rozhodčí: A. Beneš – J. Beneš, Mičan. Diváci: 150.

J. Hradec: Cettl – J. Madar (89. Fical), Licehamr, Rejthar, Hauser – F. Waník, Rezek, Praveček (74. Petr), R. Mischnik, Janák – Votava (90. Cypra).