Jihočeši se krčí na poslední příčce divizní tabulky skupiny A. Na patnácté Hořovicko ztrácí dva body, na čtrnáctý Cheb čtyři. Mariánské Lázně a Sedlčany jsou odskočené už o devět, ale bude záležet, kolik týmů po sezoně skutečně sestoupí.

„Víme, že to bude strašně těžké, ale předem z boje neutíkáme a pokusíme se o malý zázrak,“ tvrdí trenér FK Jindřichův Hradec 1910 Marek Černoch.

Jak už Deník informoval, mužstvo během zimní pauzy doznalo změn. Odešli cizince Abderrabi i Scoarnec a do svých mateřských klubů se vrátili žirovnický Cajz a lomnický Krejník.

Dres mužstva od Vajgaru naopak obléknou čtyři nové posily. Jedná se o krajního obránce Jakuba Laszáka z Táborska, zkušeného podhrotového hráče Jaroslava Cecha, který delší dobu působil v rakouské Weitře, či reprezentanta Gabonu do 23 let Grace Obianga, jenž nastupuje na kraji zálohy. Před pokračováním soutěže Hradec přivedl s pomocí fotbalového agenta ještě jednu zahraniční akvizici, kterou je stoper Michel Amaglo.

„Je to fotbalista z Ghany, který prošel mládežnickou akademií Feyenoordu Rotterdam. Ve středu obrany a v defenzivě vůbec nás hodně tlačila bota, takže doufáme, že se to s jeho příchodem výrazně zlepší,“ podotkl kouč.

Cíl hradeckého mužstva je jednoduchý - pokusit se zachránit. „Musíme se soustředit sami na sebe, jít zápas od zápasu a hlavně maximálně bodovat doma. Na co to bude stačit, to teprve uvidíme,“ nestaví si Marek Černoch vzdušné zámky.

Prvním soupeřem Jihočechů bude v sobotu dopoledne na stadionu u sídliště Vajgar Beroun, jenž podzimní část zakončil na sedmé příčce.

„Podle mého soudu je to hratelný soupeř, čímž myslím, že se pokusíme naplno bodovat. Přestože jsme tam na podzim prohráli, herně jsme se Berounu vyrovnali. Doufám, že budeme kompletní. V únoru nás totiž kosily nemoci i drobnější zranění, takže jsme netrénovali v počtu, v jakém bych si představoval. Úspěšný start, tedy vítězství, by byl velkou vzpruhou do dalších kol,“ tvrdí jindřichohradecký kormidelník.

Kádr FK Jindřichův Hradec 1910

Brankáři: Jakub Hulík, Tomáš Cettl

Obránci: Michal Völfel, Michel Amaglo, Martin Škoda, Jakub Laszák, Ondřej Blažek, Ondřej Nováček

Záložníci: Martin Janák, Filip Votava, Tadeáš Jindra, Jaroslav Cech, Grace Obiang, Luboš Králíček, Danel Cettl

Útočníci: Martin Toman, Jan Kubín, Vojtěch Princ

Realizační tým: trenér Marek Černoch, asistent trenéra a manažer mužstva Tomáš Cypra, trenér brankářů Jiří Mazánek