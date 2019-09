FK Jindřichův Hradec – SK Senco Doubravka 0:0, PK 5:4

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec (14. místo): „V zápase s do té doby neporaženou Doubravkou jsem s výkonem týmu spokojený. Kluci makali a je jen škoda, že vítězství není za tři body. Do utkání jsme vstoupili hodně aktivně a hosty zatlačili na jejich polovinu. Nicméně, vypracovali jsme si pouze jednu, ale zato stoprocentní šanci, kterou, bohužel, ve 13. minutě minutě Jindra neproměnil. Poté jsme trochu z rytmu vypadli a zbytek poločasu patřil soupeři. Do žádné šance jsme jej však nepustili. Druhé dějství bylo opět z naší strany velmi kvalitní, co se hry týče, jenže začal festival neproměněných šancí. Ve dvou se opět vyskytl aktivní Tadeáš Jindra, ze strany šel sám na brankáře Martin Janák, z hranice penalty pálil těsně vedle Martin Škoda a z malého vápna hlavičkoval pouze do břevna Martin Toman. Měli jsme ještě další možnosti , naše muška však byla tentokrát nepřesná. Doubravka měla jedinou velkou šanci , kterou zlikvidoval výborný Tomáš Cettl . Fotbal byl nakonec spravedlivý a v penaltovém rozstřelu o bod navíc jsme nakonec uspěli my.“

Rozhodčí: Depeš - Braun, Bednář. ŽK: 0:4. Diváci: 80.

J. Hradec: T. Cettl – Chyška, F. Votava, Králíček, Cajz – Abderrabi (68. Toman), Škoda, Scoarnec, Janák, Jindra – Kubín.