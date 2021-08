Po porážce 1:2 v Berouně Jihočeši věděli, že další ztráta by pro ně znamenala hned na prahu nové sezony komplikace. Na hradecké poměry se na stadionu u Vajgaru navíc sešla velmi slušná návštěva, takže hráči měli o motivaci postaráno. V prvním poločase svého soupeře jasně přehrávali a z jejich tlaku vzešla řada standardních situací i šancí, ale hradeckým borcům v koncovce chybělo více klidu, takže skóre se neměnilo.

Ve stejném duchu začalo i druhé dějství, které už změnu skóre přineslo. Hradecký celek se poprvé radoval v 65. minutě, kdy Toman přesným centrem zprava našel ve vápně Votavu, jenž si balon bleskurychle zpracoval a hostujícímu brankáři nedal šanci.

Sedlčany po inkasované brance vystřídaly dva hráče a hned se chopily inciativy. Pomohla jim i chyba v defenzivě domácího týmu, takže novic na hřišti Čipera měl poměrně snadnou úlohu a vyrovnal. Tento moment jindřichohradeckým fotbalistům vzal trochu vítr z plachet, ale nadále hrozili především ze standardních situací. Bojovat až do konce se jim vyplatilo, neboť v 90. minutě se do rychlého brejku dostal kanonýr Toman a po jeho přesné střele na hřišti i v hledišti vypukl gejzír nadšení.

Roman Lukáč, trenér FK Jindřichův Hradec: „V prvním poločase jsme byli výrazně lepší, aktivnější a Sedlčany jsme pustili snad jen do dvou standardních situací. Bohužel, nám se nepodařilo skórovat, přestože možností k tomu bylo dost. O přestávce jsme kluky hlavně nabádali ke zklidnění ve finální fázi. I druhé dějství začalo naší převahou a naše snaha vyvrcholila v 65. minutě, kdy se prosadil Votava a poslal nás do vedení. Hosté zvýšili aktivitu, zahrávali několik rohových kopů a pak po našem kiksu dokázali vyrovnat. Jsem rád, že se mužstvo až do konce snažilo strhnout výhru na svou stranu, což se povedlo v samém závěru, kdy nám vyšel brejk a Toman trefil tři body. Vítězství je těsné, ale podle mého soudu zcela zasloužené. Škoda těch neproměněných šancí, průběh utkání mohl být mnohem klidnější.“

Ve třetím kole se jindřichohradecký celek vypraví v sobotu dopoledne do Hořovic, které mají pod vou kolech na svém kontě jediný bod.

FK Jindřichův Hradec – Tatran Sedlčany 2:1 (0:0)

Branky: 65. Votava, 90. Toman – 68. Čipera. Bez karet. Diváci: 190. Rozhodčí: Kožár – Pálek, Kříž.

J. Hradec: Hulík - Šmíd, Koktavý, Nováček - Vaš (82. Völfel), Mischnik (90. D. Cettl), Votava, Distel (74. Králíček) - Toman, Strejček (90. Kubín).