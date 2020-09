Fotbalová divize měla na programu 5. kolo. Jindřichohradecký celek vyhrál potřetí v řadě, i když na umělce v Chebu jim tři body zajistil až v 93. minutě jejich nejzkušenější hráč Jaroslav Cech. Týmu od Vajgaru patří v tabulce lichotivá šestá příčka.

Divizní výhru hradeckých fotbalistů v Chebu trefil středopolař Jaroslav Cech (s míčem). | Foto: Stanislav Hladík

Hvězda Cheb – FK Jindřichův Hradec 2:3 (0:0)

Roman Lukáč, trenér FK Jindřichův Hradec: „Věděli jsme, že to nebude jednoduché, a to se potvrdilo. První půli jsme odehráli možná nejhůř od začátku sezony a připadalo mi, že jsme ještě po dlouhé cestě seděli v autobuse a taky jsme si zvykali na umělou trávu. Chyběla nám aktivita, prohrávali jsme souboje a mohli jsme být rádi, že jsme neinkasovali. Po přestávce jsme se vzchopili a šli jsme do dvoubrankového vedení. V 51. minutě si Tomanovu prudkou přihrávku domácí srazili do vlastní branky, v 63. minutě stejný hráč našel přesně hlavu Darkeha, který se nemýlil. Jenže Cheb nás zatlačil, když jsme zbytečně zalézali do vlastního vápna, a podařilo se mu vyrovnat. Musím říct, že zaslouženě. V poslední minutě nastavení, kdy už jsme se pomalu chystali na penalty a kvůli tomu jsme i vyměnili brankáře, se k nám přiklonilo štěstí, neboť Cech zůstal po rohovém kopu neobsazený a rozhodl o naší výhře. Soupeř se rozhodně neprezentoval jako tým, který zatím nebodoval. Herně na tom byl určitě lepší než třeba Beroun či Hořovice.“