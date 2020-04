FK Jindřichův Hradec přezimoval na poslední příčce tabulky Fortuna:divize skupiny A, ale do druhé části soutěže vlétl jako uragán. V úvodním jarním kole doma deklasoval silný Beroun 6:1 a odrazil se ode dna. Víc nestihl…

„Chtěli jsme se o záchranu poprat a uhrát si to na hřišti, ale rozhodnutí asociace pochopitelně respektujeme. Bylo to logické vyústění současné situace,“ podotkl jindřichohradecký trenér Marek Černoch. Verdikt mimo jiné také znamená, že žádné kluby v amatérských soutěžích nepostoupí ani nesestoupí, takže na stadionu u Vajgaru se jistě bude hrát divize i v příštím ročníku.

A co budou nyní dělat samotní fotbalisté? „Je to nová situace, začínáme to teprve řešit. Všichni měli nějaké individuální plány, aby se udržovali v kondici, pokud se sezona ještě rozběhne. To se už nestane, takže my naplánujeme letní přípravu, jejíž začátek stanovíme podle toho, kdy pominou současná opatření a řídící komise pro Čechy rozhodne o termínové listině nového ročníku divize,“ vysvětluje s tím, že model přípravy by měl být zhruba dvouměsíční, podobně jako v zimní pauze.

Co se týče hráčského kádru, čeká vedení jindřichohradeckého klubu jednání o hráčích, kteří do týmu přišli během zimní přestávky. Jedná se Jaroslava Cecha, Jakuba Laszáka a oba cizince, tedy Gabonce Obianga Grace i Ghaňana Michela Amagla.

„O oba Afričany máme eminentní zájem. Přestože se nemohli dostatečně předvést v ostrých zápasech, jedná se o velmi kvalitní fotbalisty do základní sestavy. Jsme s nimi předběžně domluveni, ale pokud jim hráčský agent najde uplatnění v nějaké vyšší soutěži v Evropě, těžko s tím asi něco uděláme. Ale uvidíme,“ říká Marek Černoch.

U Vajgaru by chtěli, aby zůstal i zkušený exdačický ofenzivní hráč Jaroslav Cech, jenž v posledních letech působil v Rakousku, a také stoper Jakub Laszák, který v Hradci hostuje z Táborska. „Čekají nás jednání, ale chceme je. V zimě jsme se do posil trefili, na rozdíl od situace v loňském létě, tak bychom byli rádi, aby své kvality mohli dostatečně předvést,“ přeje si kouč.

Jindřichohradecký klub má předběžnou dohodu s dalším kvalitním hráčem, jenž by měl mužstvo pro nadcházející sezonu posílit. „Ale dokud nebude zaregistrovaný, nechceme jeho jméno uvádět,“ dodal.