Jindřichohradečtí fotbalisté prohráli v 22. kole divize na hřišti pražské Admiry 0:4, ale v tabulce zůstávají na osmé pozici.

V podzimní části se jindřichohradečtí fotbalisté (v modrém) na domácí půdě se silnou pražskou Aritmou rozešli smírně 1:1. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Jihočeši odehráli trochu smolný zápas a výsledek je pro ně poněkud krutý. Sami své šance proměnit nedokázali, soupeř naopak trestal každé zaváhání. První gól navíc vstřelil v době, kdy hosté řešili zranění kapitána Votavy mimo hrací plochu a hráli v deseti.

Krátce po přestávce přišli o vyloučeného Waníka, třetímu gólu předcházelo evidentní hraní rukou útočníka Admiry a čtvrtou trefu Pražané zřejmě docílili z ofsajdu…

„Zápas jsme nezačali špatně, ale pak se nám, bohužel, zranil náš kapitán Votava a v době jeho ošetřování za postranní čarou jsme v deseti dostali gól. Nedlouho před přestávkou jsme udělali na stoperu obrovskou chybu a Aritma vedla 2:0. Věděli jsme, že na půdě soupeře z čela tabulky to už bude těžké, přesto jsme do druhé půle nastoupili s odhodláním zkusit vývoj změnit. Jenže po pár minutách jsme dostali červenou karu za oplácení a pak už to bylo velmi složité. Třetí brance předcházelo ze strany domácího hráče zpracování balonu rukou, což jako jediný neviděl rozhodčí. Při čtvrté trefě jsme soupeře vystavili do ofsajdu, ale místo zvedání rukou, když se nemávalo, jsme měli situaci dohrát. Teď je pro nás důležité se dobře připravit na příští utkání, v němž hostíme Klatovy a budeme doufat, že se nám uzdraví kapitán,“ uvedl jindřichohradecký trenér Roman Lukáč.

Jeho tým v dalším utkání přivítá v neděli 21. dubna na stadionu u Vajgaru Klatovy (16 hodin).

SK Aritma Praha – FK Jindřichův Hradec 4:0 (2:0)

Branky: 23. a 41. Komárek, 62. a 67. Trenkwitz. ŽK: 1:1 (Ielitro – M. Mischnik). ČK: 0:1 (Waník). Rozhodčí: Šlaz – Kračmer, Kříž. Diváci: 100.

J. Hradec: Vondrák – Licehamr, Plucar, Rejthar, Hauser – Rezek (65. Didek), Petr (46. Škrleta), R. Mischnik (79. Gráf), M. Mischnik, Waník – Votava (32. Žilák).