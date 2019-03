Tým od Vajgaru se začal rozkoukávat až po čtvrthodině, kdy už však domácí vedli 2:0. Ve zbytku duelu proti zkušenému protivníkovi odehrál vyrovnanou partii, ale doplácel na zbytečné chyby v defenzivě.

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „Výsledek je hodně krutý. Kluci nehráli špatný fotbal, zejména ve druhé půli, ale vzadu jsme se nevyvarovali chyb, které Aritma nekompromisně trestala. Domácí se takto v úvodním dějství dostali do dvoubrankového náskoku. Poté jsme hru srovnali, začali být aktivnější a důsledkem toho byla trefa Tomana, který se nejlépe zorientoval ve vápně a skóroval přes dva protihráče. O přestávce jsme trochu přeházeli rozestavení, škoda jen, že se krátce po změně stran zranil nigerijský debutant Abdoulaziz Gueye, jenž hrál do té doby velice dobře. I tak jsme měli míč častěji pod kontrolou a tlačili se do vápna. Admira se soustředila jen na brejky, které režíroval exligista Štohanzl, jenž hrál velký zápas. V době největšího tlaku jsme však faulovali ve vápně a soupeř kopal penaltu. Brankář Hulík ji zneškodnil, ale místo toho, aby nás to ještě více nabudilo, chvíli poté jsme po zbytečné ztrátě inkasovali potřetí a vzápětí jsme kalich hořkosti vypili až do dna, když protivník udeřil do naší otevřené obrany ještě jednou.“

Hradec v tabulce divizní skupiny A zůstává třetí od konce a v dalším kole v sobotu 30. března na svém stadionu přivítá Klatovy (10.30 hodin).

SK Aritma Praha – FK Jindřichův Hradec 4:1 (2:1)

Branky: 16. a 69. Beneš, 11. Štohanzl, 67. Macek - 38. Toman. Rozhodčí: Radina - Dohnal, Švorc. ŽK: 2:3. Diváci: 90.

J. Hradec: Hulík – Řehoř, Kněžínek, Völfel, Blažek (46. Jindra) – Gueye (50. Králíček), Chalupský – Janák, Tomek, Kučera (73. Waník) – Toman.