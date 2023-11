Jindřichohradeckým divizním fotbalistům se nepovedla rozlučka s úvodní fází sezony. V jihočeském derby podlehli doma Katovicím 1:4 a přezimují na deváté příčce.

Jindřichohradečtí fotbalisté zakončili divizní podzim porážkou 1:4 s Katovicemi. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Nováček soutěže, kterého v poslední době kosí zranění, prospal začátek. Otěže přenechal soupeři a ten během úvodní půlhodiny zaznamenal dvě trefy, na které tým od Vajgaru dokázal odpovědět jen jednou.

Po přestávce se hrála vyrovnaná partie, kterou Katovičtí rozhodli během pěti minut brankami z penalty a následně po rohovém kopu. Domácí tým žádnou ze svých možností nevyužil.

„Nám se nepovedl začátek, a ten podle mě rozhodl. Nebyli jsme správně nastavení, prohrávali jsme osobní souboje. Na úvodní trefu soupeře jsme sice dokázali odpovědět, ale vzápětí jsme znovu inkasovali. Po přestávce rozhodly standardní situace. Nejprve proti nám sudí odpískal penaltu a chvíli poté přidaly Katovice čtvrtý gól po rohovém kopu. Hosté vyhráli zaslouženě, mě mrzí především ta úvodní půlhodina, kdy jsme aktivitu přenechali soupeři a jak už jsem řekl, nezvládali jsme osobní souboje. V sestavě jsme měli dva dorostence, kteří je paradoxně vyhrávali, ale ti, na které spoléháme, tomu tentokrát nedali to, co by měli. Tečka za podzimem nám nevyšla, na hráčích už byla znát únava, protože jsme to kvůli zraněním už delší dobu táhli prakticky v jedenácti lidech. Za celý podzim však musím tým pochválit. Mohli jsme sice mít větší odstup do týmů pod námi, ale nedá se nic dělat a musíme to zvládnout na jaře,“ konstatoval hradecký trenér Roman Lukáč.

FK Jindřichův Hradec – SK Otava Katovice 1:4 (1:2)

Branky: 29. Petr – 14. a 30. Bálek, 67. (pen.) a 71. Janoch. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Fojtík – Depeš, Klír. Diváci: 50.

J. Hradec: Cettl – F. Waník, Licehamr, Hauser – Ježek (75. Cypra), R. Mischnik, Petr, Praveček, Janák – M. Mischnik, Votava.