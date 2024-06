Jindřichohradečtí fotbalisté ve svém závěrečném vystoupení na domácím trávníku zklamali. V 28. kole divize totiž prohráli s Hořovicemi 2:3, když zabrali až ke konci utkání. A vzhledem k tomu, že ze tří českých divizních skupin bude padat celkem deset celků, nemají Jihočeši dvě kola před koncem ještě definitivní jistotu záchrany, byť se momentálně nacházejí na deváté příčce tabulky.

Jindřichohradečtí fotbalisté ve svém závěrečném domácím vystoupení v sezoně po matném výkonu podlehli Hořovicím 2:3. | Foto: Stanislav Hladík

Úvod utkání zastihl Jihočechy v nedbalkách a už v 6. minutě inkasovali. Ani poté nepřišel budíček a Hořovice v 27. minutě udeřily podruhé. O pět minut později sice domácí kanonýr Votava snížil, ale nějaké velké vzepětí ze strany domácího týmů nenastalo.

A Jihočeši se neprobrali ani po změně stran, takže za to od v pohodě hrajícího soupeře přišel trest a ten v 59. minutě přidal třetí trefu. Hradečtí fotbalisté se nakonec přece jen vzpamatovali a Votava jim svým druhým gólem v utkání vykřesal naději aspoň na vyrovnání. V závěrečném náporu, který ještě zesílil po vyloučení hořovického střelce dvou branek Záluského, si vytvořili několik zajímavých situací, ale další branku už nepřidali. A nutno podotknout, že jim uškodil i sudí, který Hořovicím odpustil penaltu.

„Utkání jsme nezvládli. To, co jsme ukázali ohledně nasazení, nemá s divizní úrovní nic společného. Šedesát minut jsme předváděli katastrofální výkon, přístup některých hráčů byl opravdu zarážející. Nejsme správně nastavení, prohráváme osobní souboje. Hráčům do hlavy nevidím, asi je to některým jedno. Až v posledních zhruba dvaceti minutách jsme si vytvořili velký tlak, k čemuž přispělo i vyloučení jednoho z hráčů Hořovic za kopnutí bez míče. Vyrovnat se nám však nepodařilo, byť jsme měli kopat penaltu, kterou sudí, nevím proč, nepískl. Z celkového pohledu musím říct, že jsme prohráli zaslouženě. Ze stylu, jakým se to stalo, jsem zklamaný,“ konstatoval viditelně roztrpčený jindřichohradecký trenér Roman Lukáč.

V předposledním divizním kole se jeho tým vypraví v sobotu 8. června k jihočeskému derby na půdu třináctých Katovic, které nedávno avizovaly, že po sezoně v republikové soutěži kvůli odchodu řady hráčů skončí a přihlásí se do I. A třídy. I přesto chtějí v tabulce skončit na nesestupovém místě, takže procházka růžovým sadem Hradec určitě nečeká.

FK Jindřichův Hradec – SK Hořovice 2:3 (1:2)

Branky: 32. a 76. Votava – 27. a 59. Záluský, 6. Kuška. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (83. Záluský). Rozhodčí: Klátil – Štípek, Štěrba. Diváci: 100.

J. Hradec: Vondrák – Rezek, Licehamr, Rejthar, Hauser – Škrleta (62. Pacholík), Petr (79. Filip), Plucar, M. Mischnik, Waník – Votava.