Důležité tři body vybojovali v 21. kole divize jindřichohradečtí fotbalisté, kteří doma zdolali Doubravku 2:1 a drží se v lepší polovině tabulky.

Jindřichohradečtí fotbalisté v 21. kole divize porazili Doubravku 2:1. | Foto: Stanislav Hladík

Tým od Vajgaru dobře věděl, že po zbytečných ztrátách z předchozích dvou duelů potřebuje zabrat a také svého protivníka z dolní části tabulky udržet na distanc. To jim v úvodu utkání poněkud svazovalo nohy, ale postupně se jejich výkon lepšil a pět minut před přestávkou mírnou převahu přetavili ve vedoucí gól, který po rychlé akci vstřelil Michal Mischnik.

Lepší start do druhé půle si Jihočeši nemohli přít a v 47. minutě zaznamenal Waník druhou trefu. Hosté využívali výškové převahy, ale Hradec si s dlouhými balony dokázal poradit. Až v 88. minutě přišlo jediné zaváhání, které Doubravka potrestala, ale všechny body po zásluze zůstaly u Vajgaru.

„Začali jsme trochu nervózně, takže zpočátku se nám úplně nedařilo, ale po zhruba patnácti minutách jsme se dostali do hry. V závěru poločasu se nám povedlo získat míč a z rychlého protiútoku jsme vstřelili vedoucí gól. Věděli jsme, že soupeř bude hrát balony na velmi vysoké hráče, což ještě o umocnil dalším střídáním krátce po změně stran. Chtěli jsme důsledně bránit a využívat rychlých protiútoků. Jeden se nám hned po přestávce povedl a přidali jsme druhou trefu. Ke konci jsme nepohlídali jeden centr do vápna a Doubravka snížila, takže závěr byl ještě poněkud dramatičtější, ale vítězství jsme udrželi. Získali jsme tři velmi důležité body, které jsme po předchozích ztrátách potřebovali a jsme rádi, že se nám to povedlo,“ konstatoval trenér Jindřichova Hradce Roman Lukáč.

Další utkání čeká jeho svěřence, kterým aktuálně patří v tabulce osmá pozice, v sobotu 13. dubna na hřišti třetí pražské Admiry (10.15 hodin).

FK Jindřichův Hradec – SK Senco Doubravka 2:1 (1:0)

Branky: 40. M. Mischnik, 47. Waník – 88. Princ. Rozhodčí: Cigáň – Izufragov, Dimitrov. ŽK: 1:1 (Rezek – Vacata). Diváci: 200.

J. Hradec: Vondrák – Licehamr, Plucar (78. Žilák), Rejthar, Hauser – Rezek (87. Ježek), Petr, M. Mischnik (90. Pacholík), R. Mischnik, Waník (78. Didek) – Votava.