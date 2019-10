FK Jindřichův Hradec – Sokol Čížová 0:2 (0:0)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „Utrpěli jsme další ztrátu, která spadá do kategorie zbytečných, a ještě teď to nemohu pochopit. Kdybychom po čtvrthodině vedli 3:0, nikdo by se nemohl divit. Bohužel, vyložené šance jsme neproměnili. Toman byl sám před gólmanem, ale ani nevystřelil, Janák orazítkoval tyč a Kubín po úniku netrefil branku… V prvním poločase jsme jasně dominovali, měli i další možnosti, ale koncovka byla katastrofální. Po půlminutě druhé půle přišla chyba našeho brankáře, kterou potrestal zkušený čížovský kanonýr Jirouš a hosté se ujali vedení. I pak jsme byli aktivní, ale soupeř už také ukázal kvalitu, takže se hrál vyrovnaný fotbal. My pokračovali v přehlídce zahozených šancí, Čížové poté v 78. minutě vyšla standardní situace, které umí, a vstřelila druhý gól. Přestože jsme nebyli horší, nemáme ani bod.“

Branky: 46. Jirouš, 78. Rozhoň.

Rozhodčí: Průcha - Matyš, Tupý. Bez karet. Diváci: 50.

J. Hradec: T. Cettl – Blažek, Völfel, F. Votava, Králíček – Škoda (63. Cajz), Scoarnec, Jindra (79. Abderrabi), Janák – Kubín (73. Princ), Toman (88. Duarte).