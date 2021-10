Jindřichohradečtí fotbalisté v 13. kole divize prohráli na půdě čtvrtých Klatov 2:6, ale více než hodinu byli favoritovi důstojným protivníkem. Závěr však nezvládli a pokazili si jinak celkem příznivý dojem.

Jindřichohradečtí fotbalisté prohráli v Klatovech 2:6. | Foto: Stanislav Hladík

SK Klatovy – FK Jindřichův Hradec 6:2 (3:2)

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Zápas v první půli nabídl vyrovnaný fotbal. Klatovy byly směrem dopředu velmi kvalitní, ale i my byli v ofenzivě nebezpeční. Brzy se nám povedlo jít do vedení po pěkné akci, na jejímž konci byl Dan Cettl, soupeř nás však poté donutil k chybám a během šesti minut otočil skóre. Po půlhodině se nám zásluhou Strejčka povedlo vyrovnat, ale do kabin šli spokojenější domácí, kteří vstřelili třetí gól z velmi diskutabilní penalty. Do druhé půle jsme vstoupili s odhodláním poprat se s kvalitním soupeřem o co nejlepší výsledek a dostali jsme se do obrovské šance, kterou však zhatila špatná komunikace Cettla s Waníkem. V 66. minutě jsme vzadu udělali obrovský kiks, který domácí potrestali čtvrtou trefou. Bohužel, zbytek zápasu jsme vypustili, což mě hodně mrzí a konečný výsledek tím vypadá tak, že jsme hráli hodně špatně. My však minimálně hodinu byli ve hře o body a předváděli jsme poměrně slušný výkon. Trochu nás navíc trápí zdravotní stav mužstva, několik hráčů nastoupilo se sebezapřením a útočníka Tomana vyřadilo ze hry bolavé koleno.“