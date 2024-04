Jindřichohradečtí fotbalisté v 24. kole divize prohráli v Mariánských Lázních 2:5, když se jim vůbec nepovedl druhý poločas. Jihočeši po úvodním dějství vedli, ale po obrátce to vypadalo, že si do lázeňského města přijeli spíše užívat procedury a inkasovali celkem čtyřikrát.

Hradeckým fotbalistům se duel 24. divizního kola nepovedl a v Mariánských Lázních prohráli 2:5. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

První poločas ještě pozdějšímu vývoji vůbec nenasvědčoval. Hostující tým do něho vstoupil aktivně a odměnou byly dva góly v síti Mariánských Lázní. O první se postaral v 17. minutě kanonýr Filip Votava, který čtrnáctou trefou v sezoně potvrdil pozici druhého nejlepšího střelce soutěže. O jedenáct minut bylo ještě lépe, když se prosadil Marek Škrleta. Domácí však záhy zareagovali a povedlo se jim snížit.

Po změně stran však jindřichohradecký celek zcela nepochopitelně vypadl z role. Vítr z plachet mu vzala vyrovnávací branka už v 47. minutě a pak přišla katastrofální desetiminutovka, kdy inkasoval třikrát a z toho už se nevzpamatoval. Spíše než porážka však zaráží mdlý výkon, jakým se Jihočeši ve druhém poločase prezentovali.

Dordić desátým gólem v sezoně rozhodl o výhře Táborska nad Líšní

„Bylo to utkání dvou zcela odlišných poločasů v našem podání. Ten první jsme odehráli velice slušně a po půlhodině jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Potřebovali jsme náskok co nejdéle udržet, ale svou laxností jsme dali soupeři nabídku, kterou nepohrdl a snížil. O přestávce jsme se hecovali, že to zvládneme, ale asi jsme to přehnali a veškerá předsevzetí zůstala v kabině. Na hřiště přišel úplně jiný tým, až jsme na lavičce nevěřili svým očím. Soupeř byl stejný a hrál to samé jako v prvním poločase, ale my předvedli odevzdaný výkon, který neměl s fotbalem nic společného. Ohledně přístupu a mentálního nastavení to byl vrchol zmaru. Nevím, zřejmě jsme si mysleli, že to půjde samo, ale tak to samozřejmě není. Z přístupu hráčů jsem zklamaný,“ uvedl jindřichohradecký trenér Roman Lukáč.

Jihočeši v tabulce klesli na devátou pozici a v příštím kole netradičně už v sobotu dopoledne přivítají čtvrtý Sokolov (10.30 hodin), který má také co napravovat, neboť musel doma skousnout krutý debakl 0:6 od Hořovic.

FC Viktoria Mariánské Lázně – FK Jindřichův Hradec 5:2 (1:2)

Branky: 47. a 59. Trojanec, 31. Pěček, 65. Kapolka, 67. Holub – 17. Votava, 28. Škrleta. ŽK: 1:0 (Skála). Rozhodčí: Hes – Lafek, Schveinert. Diváci: 200.

J. Hradec: Vondrák – Licehamr, Plucar, Rejthar, Hauser – Škrleta (69. Pacholík), R. Mischnik (80. Cypra), M. Mischnik (69. Žilák), Petr, Rezek (56. Didek) - Votava.