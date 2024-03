/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tři důležité body v jarní divizní premiéře zůstaly u Vajgaru. Jindřichohradečtí fotbalisté po dramatickém průběhu zdolali Tachov 3:2, když po vedoucí trefě v úvodním dějství museli v závěru utkání otáček výsledek. Hosté navíc zahodili pokutový kop.

Jindřichohradečtí fotbalisté v jarní divizní premiéře zdolali Tacho 3:2. Hosté v závěru první půle neproměnili penaltu. | Video: Deník/ Zdeněk Prager

Jihočeši vyrukovali v sestavě se třemi nováčky – brankářem Vondrákem a středopolaři Plucarem a Didkem. Úvod se jim povedl a ve 12. minutě se ujali vedení, když Waník pronikl do vápna, vrátil míč na malé vápno Michalu Mischnikovi, a ten jej uklidil k tyči.

To bylo ale nadlouho z domácí strany vše. Hosté, kteří budou ve druhé části sezony bojovat o záchranu, se osmělili a jejich tlak vyústil v několik nebezpečných situací, s nimiž si však hradecká defenziva poradila. V závěru prvního poločasu navíc sudí proti domácímu týmu pískl penaltu za ruku, ale podle všeho pochybil. A pravda se ukázala vzápětí, když tachovský exekutor poslal balon do tyče.

„Jedna věc je soupeř, druhá terén. Byl dobrý, ale na přírodní trávě to byl pro nás po celé přípravě na umělce nezvyk, což bylo znát na celém průběhu zápasu. Balon se choval jinak, než jsme byli zvyklí, z toho plynuly nepřesnosti. Úvod nám však celkem vyšel a po pěkné akci jsme se ujali vedení, Pak však následovaly naše velké chyby a soupeř se dostal do tlaku. V závěru poločasu navíc získal penaltu po sporné ruce ve vápně, kterou však naštěstí neproměnil,“ konstatoval hradecký trenér Roman Lukáč.

Ani to však domácí fotbalisty neprobralo. Po změně stran totiž nastoupili bez jiskry a v jejich hře bylo plno nepřesností. Po zásluze za to také pykali a hosté dvěma góly otočili skóre ve svůj prospěch. Nejprve se trefili zpoza vápna po odražené standardce a pak po obrovské chybě na pravé straně, kdy hradečtí fotbalisté nechali projít samotného hráče, jenž nabídnutou příležitostí nepohrdl.

Kouč Lukáč na to reagoval střídáním a tento tak mu vyšel dokonale, protože výkon domácího týmu se zvedl a v závěru zvrátil vývoj ve svůj prospěch.

O vyrovnání se po rohovém kopu postaral hlavičkou na zadní tyči Plucar a vítězný gól vstřelil Michal Mischnik, jenž po pohledné kombinační akci běžel ze strany sám na branku a překonal tachovského brankáře.

„Vstup do druhé půle byl z naší strany katastrofální. Dělali jsme vše opačně a působili odevzdaně, vůbec jsme neběhali. Tachov nás za to také po zásluze potrestal. Musely přijít změny v sestavě, a to nám pomohlo. Střídající hráči vnesli do hry novou energii, konečně jsme zase zapnuli motory a v závěru se nám povedlo zvrátit výsledek. Jsem rád, že jsme v závěru nepolevili v aktivitě a nakonec získali velmi důležité body,“ potěšilo Lukáče.

Tři novicové v sestavě FK J. Hradec určitě nezklamali. „Brankář Vondrák byl výborný, navíc chytil dva góly, Plucar bude hodně platný, to bylo vidět. Didek předvedl energický výkon, jen si ještě potřebuje zvyknout na rychlost s balonem,“ zmínil trenér vítězů, kteří se v tabulce posunuli na osmé místo.

V dalším kole se Jindřichův Hradec vypraví do nedaleké Soběslavi, která je sedmá a má jen o bod víc. Očekávané jihočeské derby je na programu v sobotu 16. března od 15 hodin.

FK Jindřichův Hradec – FK Tachov 3:2 (1:0)

Branky: 12. a 88. M. Mischnik, 84. Plucar – 51. a 62. Kořínek. ŽK: 3:1 (Licehamr, R. Mischnik, Madar – Bulaiev). Rozhodčí: Tupý – Izugrafov, Cigáň. Diváci: 200.

J. Hradec: Vondrák – Jaroš, Licehamr (65. Madar), Rejthar, Hauser (77. Petr) – Waník, R. Mischnik, M. Mischnik (90. Wölfl), Plucar, Didek (65. Rezek) – Votava.