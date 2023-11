Kdyby nám někdo před začátkem soutěže řekl, že získáme dvacet bodů a budeme devátí, brali bychom to všemi deseti. Nicméně cítím, že bodů mohlo být ještě víc a byli bychom spokojenější. Musíme to ale brát s pokorou. Takhle nás to nutí dobře se připravit na jarní část sezony.

Máte na mysli zbytečné ztráty například v Hořovicích nebo v Rokycanech, kde jste prohráli, přestože jste ještě dvacet minut před koncem vedli o dva góly?

V Hořovicích to bylo jiné, ještě teď se mi zvedá tep, když o tom mluvíte. I takové zápasy ale jsou. V případě mladého týmu je normální, že forma kolísá. Zopakovat výborný výkon ve všech patnácti zápasech ovšem nedokáže žádný tým, ani ten, který je nabitý zkušenými fotbalisty. Každopádně mnohé zápasy jsme zvládli uhrát vůlí a bojovností, i když se nám herně třeba tolik nedařilo.

Překvapilo vás něco na samotné soutěži?

Možná vyrovnanost. Nahoře odskočily Mariánské Lázně, Sokolov a Petřín Plzeň, jinak jsou ale týmy vyrovnané. Žádný nezaostává tak, aby se dal považovat za jasného sestupujícího. Myslím si, že mužstva ze spodku doplní přes zimu kádr a jaro bude ještě hodně těžké.

Před vstupem do divize jste značně obměnili mužstvo. Řada zkušených fotbalistů skončila a nahradili je mladí hráči bez větších zkušeností. Jak v divizi obstáli?

Jsem velmi mile potěšený, protože mladí nováčci týmu nahradili zkušené fotbalisty svým elánem a energií, jež do hry dávali. Zejména v první polovině podzimu jsem byl s jejich herním projevem maximálně spokojený.

Kádr Jindřichova Hradce je však stále dost úzký, což bylo patrné hlavně v závěru podzimu. Potřeboval by váš tým doplnit?

Na to je jednoznačná odpověď, ano. Ke konci podzimu nás dostihla zranění a museli jsme sahat do kádru dorostenců, abychom dali dohromady jedenáct hráčů. Projevilo se to hlavně v posledních dvou zápasech, které jsme prohráli. Opory, které po celý podzim mužstvo táhly, už byly hodně unavené.

V minulých sezónách jste hodně řešili problémy s gólmany. Tomáš Cettl se stal stálicí mezi třemi tyčemi?

Zabydlel se dobře, avšak poslední více než měsíc hrál se sebezapřením. Měl problémy s tříslem a skoro vůbec netrénoval, aby mohl do utkání nastoupit. Věřte mi, že nikdy předtím jsem se netěšil na závěr podzimní sezony tak jako letos.

Výborný podzim má za sebou Filip Votava, který je s dvanácti góly nejlepším divizním střelcem, v posledních kolech mu ale střelecký prach zvlhnul. Dávali si na něj obránci větší pozor?

Za prvé si dávali soupeři pozor, stejně jako v úvodu sezóny, kdy ho ale přitom stejně neuhlídali. Filipa však přibrzdilo především zranění a na hřiště se vrátil nedoléčený vzhledem k tomu, kolik nás bylo.

Bez jeho gólů pak nebyly ani body?

Je to klíčový útočník a jsme rádi, že takového zakončovatele máme. Těžil z rychlosti a elánu spoluhráčů, kteří se prosazovali po křídlech a překonávali tak obrany soupeřů. Nebylo to pouze o jednom či dvou hráčích, do útočení se zapojovali i kluci z obrany. Je jedině dobře, že máme v týmu plejera, který to dokáže využít a dává góly.

Na co se hodláte zaměřit v zimní přípravě?

Chtěl bych, abychom navázali na výkony z úvodu podzimu, kdy jsme hráli fotbal, který nám sedí. Na to potřeba dobře se připravit po kondiční stránce. S vedením taky musíme zapracovat na doplnění kádru, abychom jaro nedohrávali zase v minusovém počtu.