Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Nezvládli jsme to především technicky a prohráli jsme zejména kvůli nepřesnostem a špatné rozehrávce. V první půli jsme soupeři tak dlouho nahrávali, až jednu takovou nabídku využil a dostal se do vedení. Po nějaké době jsme se sice přece jen vzchopili a dostali jsme se do několika šancí, z nichž jedna byla opravdu hodně slibná, ale bohužel nám tentokrát scházela kvalita na míči. Ani po změně stran nám nechyběla snaha, měli jsme další náznaky příležitostí, jenže jsme žádnou z nich nedotáhli do konce. V závěru se proti nám kopala penalta, kterou viděl jen pan rozhodčí. Ten utkání neřídil špatně, ale posledních pět minut se mu nepovedlo. Nás trápí velká marodka, jeli jsme jen s jedním náhradníkem a pomoci musel dorostenec Fiža i místopředseda klubu Cypra. Už po půlhodině jsme navíc přišli o zraněného Nováčka, do druhé půle nemohl nastoupit ani Toman. Naším největším problémem je teď zdravotní stav hráčů. Musíme se dát do pořádku především v tomhle ohledu a věřit, že někteří hráči budou k dispozici už pro nacházející derby se Soběslaví.“