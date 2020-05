Mužstvo od Vajgaru má za sebou dva týdny tréninků tzv. předpřípravného bloku, který skončí 13. června. Jeho součástí jsou i tři duely. Trenér FK Jindřichův Hradec 1910 Marek Černoch si pochvaloval, v jakém stavu se mu hráči vrátili ke společným tréninkům.

„Hoši chodí v hojném počtu, jsou nažhavení a fyzicky dobře připravení. Je vidět, že se individuálně udržovali v kondici, takže jsme nemuseli řešit ani žádnou nadváhu. Pauza navíc některým z nich prospěla i k doléčení drobných zdravotních problémů,“ konstatoval.

Jeho tým má v plánu tři přípravné duely. V sobotu 30. května by se měl na svém stadionu střetnout s kombinovaným výběrem, jehož základ budou tvořit odchovanci klubu působící v Rakousku. O týden později se představí v Třešti, která hraje na Vysočině I. A třídu, a blok zakončí v sobotu 13. června na půdě Sokola Sezimovo Ústí, účastníka krajského přeboru.

„Poté hráči dostanou volno a k hlavní fázi letní přípravy se společně sejdeme 29. června,“ informoval kouč.

Příchod posil ovlivní finanční možnosti

Vedení hradeckého klubu už také intenzivně řeší složení kádru pro nadcházející ročník republikové soutěže. Vzhledem k ochromení celé republiky kvůli nákaze koronavirem však nemá fotbalový oddíl žádnou jistotu, jak se k němu v nejbližším období zachovají ohledně finanční podpory sponzoři a partneři. A hovoří se rovněž o tom, že dotace na sport má krátit i město, což by nejen pro fotbalisty znamenalo značné nepříjemnosti.

Pokud to půjde, chtěli by však u Vajgaru udržet oba africké hráče – gabonského záložníka Grace Obianga a ghanského stopera Michaela Amagla. Druhý jmenovaný je stále v Jindřichově Hradci a připravuje se s týmem.

„Víme, že je složitá doba. Uvidíme, na co dosáhneme, jaké budeme mít finanční možnosti, protože v tuto chvíli otáčíme každou korunu. Záleží na tom, co předloží jejich agent, který se jim zároveň snaží vyjednat i angažmá v nějakých vyšších soutěžích. Co se týče fotbalových kvalit obou hráčů, rozhodně bychom je tady chtěli, ale zároveň musíme zůstat rozumní,“ podotkl kouč, jenž je zároveň i jednatelem klubu.

A právě podle toho, jak se vyvine situace ohledně obou Afričanů, se bude odvíjet případná přestupová politika. „Pokud by nezůstali, budeme muset někoho přivést, abychom naplnili potřebnou kvótu hráčů a měli dostatečně široký kádr,“ zdůraznil.

V tomto ohledu je každopádně první vlaštovkou příchod odchovance jindřichohradeckého klubu Romana Mischnika. Dvacetiletý záložník se vrací po čtyřech letech z FC MAS Táborsko. Zůstat by měly i zimní posily Jaroslav Cech a Jakub Laszák.

„Laszák měl původně v plánu v létě odcestovat na Nový Zéland, ale k tomu zřejmě vzhledem ke známým okolnostem nedojde. My máme zájem, aby u nás pokračoval a věřím, že se s táborskými funkcionáři domluvíme na jeho na dalším hostování. Jinak nemám signály o tom, že by měl někdo ze stávajících hráčů odejít,“ doplnil Marek Černoch

Kdo místo Čížové?

Nová divizní sezona bude zahájena o víkendu 22. a 23. srpna a v této souvislosti je třeba zmínit fakt, že jindřichohradeckým fotbalistům ubude jeden jihočeský protivník. Čížová se totiž z ekonomických důvodů přihlásí pouze do krajské I. B třídy. Kdo uvolněné místo zaujme, zatím není jasné. Každopádně právo ucházet se o postup do divize mají podle fotbalových regulí čtyři nejlepší týmy krajského přeboru v pořadí Olešník, Český Krumlov, Lom a Protivín.