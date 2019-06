SK Rakovník - FK Jindřichův Hradec 1:2 (0:1)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „Podali jsme velmi dobrý a soustředěný výkon, kluci navíc přesně plnili taktické pokyny. A přineslo to ovoce v podobě vedení, které v první půli po krásné akci zařídil Králíček. Rakovník zahájil druhý poločas tlakem, z něhož jsme se postupně vymanili a průnikovými přihrávkami jsme se dostávali do rychlých brejků. Domácí sice po jedné ze standardek, kdy se nám nepovedlo dostat balon ze šestnáctky, vyrovnali, ale nezlomilo nás to. Pět minut před koncem se dostal do úniku Jindra a vystřelil nám vítězství, které jsme si zasloužili. Mužstvo musíme po delší době pochválit.“