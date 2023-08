Jindřichohradečtí fotbalisté v druhém kole divize zvítězili v Tachově 3:1. Jihočeši podali zodpovědný výkon a jejich výhra je zasloužená. Dvakrát se trefil kapitán Filip Votava, třetí trefu připojil Roman Mischnik.

Filip Votava přispěl k výhře Jindřichova Hradce v Tachově (3:1) dvěma góly. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Jihočeši chtěli odčinit nepovedenou premiéru, v níž doma prohráli s béčkem Příbrami 1:5, což se jim povedlo. Celý zápas byli herně lepší a kdyby si v koncovce nepočínali zbrkle, mohla být jejich výhra ještě výraznější.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Po celý zápas jsme byli lepší i aktivnější a pokud se domácí dostali do nějaké šance, tak jen po našich chybách, kdy jsme některé situace neřešili správně. V první půli jsme promarnili dvě tutovky, nicméně v 15. minutě jsme se dostali do vedení. Po akci ze strany Rezek přihrával do vápna Votavovi, ten se zbavil protihráče a zblízka skóroval. Po změně stran jsme přidali další dva góly. Nejprve se prosadil znovu Votava, jehož vyslal středem hřiště do nájezdu Michal Mischnik. V 68. minutě připojil třetí trefu Roman Mischnik, jen se po rohovém kopu trefil hlavou. Tachov vzápětí korigoval, když po autovém vhazování přišel centr do vápna a my propadli v hlavičkovém souboji. Do dalších možností jsme však soupeře nepustili. Vítězství je zasloužené, kluci se po dlouhé cestě na zápas plně koncentrovali a podali dobrý výkon.“

FK Tachov – FK Jindřichův Hradec 1:3 (0:1)

Branky: 70. Bulaiev – 15. a 63. Votava, 68. R. Mischnik. ŽK: 0:1 (M. Mischnik). Rozhodčí: Kastl – Langmajer, Fencl. Diváci: 270.

J. Hradec: T. Cettl – Rezek, Licehamr, Rejthar, J. Madar (71. Hauser) – F. Waník (71. Jaroš), R. Mischnik, M. Mischnik (87. Wölfl), Praveček (88. Cypra), Janák – Votava.