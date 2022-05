„Kdy jsem naposled dal tři góly v zápase? Já myslím, že nikdy,“ s úsměvem zareagoval po utkání na dotaz Deníku. „Možná, že někdy v deseti letech a ještě ve Veselí nad Lužnicí,“ zapřemýšlel. „Ale na velkém hřišti to určitě nebylo a jak říkám, spíš jsem ještě nikdy hattrick nedal…“

Nejhezčím z těch tří jeho gólů bezesporu byl hned ten první, který vstřelil výstavní ranou přímo ze vzduchu. „Já taky si toho voleje považuji nejvíc, i když jsem asi měl i trochu štěstí, že mi to šlo tak hezky na nohu. Já jen zavřel oči a zkusil to vzít z jedničky a naštěstí mi to tam spadlo. Za což jsem samozřejmě moc rád,“ pochvaloval si.

Na ukázkové góly má Malecha zřejmě recept, protože už na podzim proti Chebu se blýskl podobným kouskem, když po nevydařeném nákopu brankáře hostí poslal míč z dobrých pětatřiceti metrů pohotově do opuštěné chebské branky a napodobil tak lob Patrika Schicka z mistrovství Evropy.

„Já si myslím, že Schick to trefil trošku líp i z větší dálky,“ říkal tehdy v rozhovoru pro Deník. „Ale balon se ke mně odrazil a brankář nebyl v bráně, tak jsem si řekl, že to zkusím napálit a měl jsem štěstí, že mi to tam padlo.“

Tehdy proti Chebu svým gólem otevřel gólová stavidla a Cheb si nakonec vezl domů pět gólů, teď proti Berounu i díky jeho třem gólům mladíci Dynama své brankové příležitosti konečně dokázali také zužitkovat v góly. „Řekl bych, že jsme tentokráte byli efektivnější, i tak si ale myslím, že kdybychom proměnili všechno, bylo by naše vítězství ještě daleko vyšší,“ připomněl Malecha, že vedle šesti gólů měli mladíci Dynama ještě plno dalších šancí a navíc dvakrát orazítkovali břevno (jednou právě i Malecha) a dvakrát hostům pomohla i tyč…

Nicméně po výhře s Berounem na Složišti panovala na domácí straně plná spokojenost. „Ze začátku jarní části sezony nás trápilo neproměňování spousty šancí, ale myslím si , že teď jsme se v tomto směru aspoň trošku zvedli a jsme přece jen efektivnější, a tak doufám, že to tak bude pokračovat i nadále,“ zadoufal nadějný mladík, jenž v zimě roku 2020 byl ještě jako dorostenec zařazen do přípravy prvoligového áčka a teď v juniorce podává stabilní výkony. „Malecha hrál výborně, k tahounům mužstva ale on patří ve většině zápasů,“ vyzdvihl jeho výkon po zápase s Berounem trenér Dušan Žmolík.

Béčko Dynama se po třech výhrách v řadě v divizní tabulce vrátilo na druhou příčku. Na postup do třetí ligy, který si dala juniorka Dynama před sezonou za cíl, už to nevypadá, protože právě vinou zmíněného neproměňování velkých šancí béčko Dynama poztrácelo dost bodů. „Na postup z první příčky je ta šance opravdu malá, ale doufáme, že poté, co byl ze třetí ligy vyřazen Vyšehrad, by se postupovat mohlo i ze druhého místa. My rozhodně budeme dělat maximum pro to, abychom sbírali body i nadále,“ uzavřel Malecha.

Zdroj: Deník