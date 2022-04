Branky: 21. Repa, 41. Uher, 55. Kadula. ŽK: 3:3 (Cibulka, D. Bálek, Pavlovič - Provod, Zajíček, Jílek. Diváci: 281. Rozhodčí: Hamouz - Toucha, Doubrava.

Sestava Katovic: Švehla - Hnídek, Janoch, Cibulka, Rejšek (75. Chylík) - Repa, Kotrba (65. D. Bálek), Kadula, L. Bálek (65. Pavlovič) - Uder, Požárek (78. Habor).

Před utkáním si katovický trenér Přemysl Šroub musel vzpomenout na to, že proti Petřínu Plzeň ještě neuhrál ani jeden mistrovský bod. "Zatím to bylo 1:4 a 0:7. Ale každý zápas je jiný a tentokrát to bylo klidnější a naší jasnou výhrou," uvedl s úsměvem trenér.

Katovičtí tentokrát udávali tón hry od začátku utkání. "Věděli jsme, jakým stylem Petřín hraje. Je to fyzicky náročné, jsou naběhaní, mají vysoké hráče. Tomu jsme uzpůsobili taktiku a chtěli hrát více zezadu. Hráváme doma hodně dopředu, nyní jsme to chtěli trochu zatáhnout a nechat je hrát a zkusit to na brejky. To se vyplatilo a dali jsme v první půli dva góly a měli i další šance," komentoval první dějství Přemysl Šroub.

Brzy po začátku druhé části si domácí pojistili výhru třetím gólem. "Třetí gól byl rozhodující. Petřín na začátku druhé půle kousal, chtěl to zdramatizovat. Přidali jsme třetí gól a bylo prakticky po zápase. Měli jsme tam ještě další šance, dali tyčku. Výsledek mohl být i vyšší, podali jsme asi nejlepší výkon na jaře," doplnil trenér.

Katovičtí jsou jedni z mála, kdo na jaře ještě neokusil hořkost porážky. "Myslím, že spolu s Přeštticemi jsme jediní. Je to znát na pohodě v týmu. Nechci říci, že jsme měli snadný los, v divizi není žádný lehčí soupeř. Týmy z první trojky nás ale ještě čekají. Pokud však podáme takové výkony, jako podáváme, tak se nebojím. Máme doma Přeštice, béčko Dynama, s těmi si to v závěru sezony můžeme rozdat a užívat si pěkný fotbal. Doufám, že se na špici udržíme až do závěru a přivedeme na stadion další fanoušky. I tentokrát jich bylo hodně. Patří jim dík za atmosféru, jakou vytvořili. Fotbal se jim musel líbit," doplnil trenér Šroub.