Jihočeši během krátké letní pauzy lehce obměnili kádr a přivedli zajímavé posily. Z rivalské Soběslavi se k Vajgaru po letech vrátil útočník Tadeáš Hájek, z Táborska přišel Petr Mareš, z Milevska Lukáš Mára, což jsou oba záložníci, do ofenzivy Jiří Hamr, který na jaře působil v Buku, a další odchovanec Filip Brož z Kamenice nad Lipou. Kromě Hájka všechny zmiňované vedl trenér Miroslav Zeman, který se k áčku posunul od dorostu, už v minulosti v mládežnických kategoriích v Táborsku. Do kádru jsou definitivně zařazeni i Karel Gráf, Martin Petr a Petr Pacholík, kteří skončili v dorostu. Mužstvo má věkový průměr pouhých 21 let, což značí velkou perspektivu, ale momentálně také absenci tolik potřebných zkušeností. V hradeckém dresu už se naopak neobjeví Žilák, Plucar, Didek a Škrleta, jimž skončilo hostování.

SK Slavia Vejprnice – FK Jindřichův Hradec 0:0

Miroslav Zeman, trenér J. Hradce: „Těžko jsme o nováčkovi soutěže sháněli informace, ale když naprosto suverénně opanoval s jedinou porážkou krajský přebor v Plzeňském kraji, dalo se čekat, že to nebude snadný protivník. A vypadalo to, že ani domácí o nás mnoho nevědí, takže se úvodních zhruba pětadvacet minut neslo v opatrném duchu a vzájemném oťukávání. Vejprnice měly po hrubé chybě v naší obraně velkou šanci už po třech minutách, ale brankář Vondrák nás podržel. Zhruba od třicáté do sedmdesáté minuty jsme na hřišti jasně dominovali, soupeř bránil v deseti lidech v hlubokém bloku, ale nedokázali jsme to promítnout do skóre, přestože jsme měli řadu výborných příležitostí, v nichž se ocitli třeba Hájek, Votava nebo Brož. Zradila nás zbrklost v předifinální fázi, což je dáno především velmi mladým kádrem, který si tím musí projít a získat potřebné zkušenosti. S blížícím se závěrem jsme ještě prostřídali a vsadili všechno na jednu kartu, protože jsme chtěli všechny body, vzešly z toho další dvě možnosti, ale ani ty jsme neproměnili. Z našeho vysokého postavení, kdy jsme útočili v osmi lidech, nakonec vzešly i dvě obrovské šance Vejprnic do naší otevřené obrany, které však skvělý Vondrák chytil. Mohli jsme mít tři body, ale nakonec také nic, takže remízu asi bereme. Kluci dřeli, ale jsou to stále ještě mládežníci a potřebují něco odehrát. Budou se zlepšovat, ale chce to čas.“

ŽK: 2:2 (Heindl, Hejduk – Rezek, Rejthar). Rozhodčí: Talpáš – Šmat, Melničuk. Diváci: 180.

J. Hradec: Vondrák – Rejthar, Licehamr, Rezek, Huaser – R. Mischnik, Waník, Votava, Mareš (66. Brož), Mára (66. Petr) – Hájek (80. Gráf).