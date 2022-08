Uplynulá sezona katovických fotbalistům vyšla na jedničku. Je to závazek vůči fanouškům i do té nové. „Chtěli bychom se opět pohybovatv popředí tabulky, nemít problémy se záchranou, bavit fanoušky. Je třeba rychle nahrát co nejvíce bodů,“ hledí k nové sezoně trenér Přemysl Šroub a doplňuje: „V uplynulé sezoně jsme až kromě závěru drželi domácí neporazitelnost. To bylo díky skvělým fanouškům, které máme nejlepší v soutěži. Jejich podpory si moc vážíme a věříme, že i v nové sezoně nás poženou k dobrým výsledkům.“