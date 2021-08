ČFL

FK Příbram B - FC Písek 1:2 (1:1)

Branky: 35. Januška – 5. a 47. Koreš. ŽK: Hájek a Cmiljanovič – Sajtl. Diváci: 90. Rozhodčí: Drábek – Brychta, Braun.

Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Kulík, Kotrba – Pravda (88. Mařík), Volf – Pineau (62. Hrachovec), Koreš, Kalousek(75. Petr) – Voráček (75. Stejskal).

Miroslav Grobár, vedoucí FC Písek: „Na Příbram jsme se poctivě připravili. Domácí nastoupili s pěti pendly. Nám se však vydařil úvod utkání, kdy jsme šli již po pěti minutách do vedení brankou Koreše. Škoda chyby Kulíka, po které soupeř vyrovnal. Druhý poločas jsme měli trochu více ze hry, soupeř udělal stejnou chybu jako my v první půli a Koreš dal druhý gól. V závěrečných deseti minutách jsme sice byli pod tlakem, ale domácím již nic vážného nedovolili. Vítězství podle mého názoru zasloužené a fotbal hodně běhavý a na pohled výborný."

Fortuna divize

FK Rokycany - Otava Katovice 3:0 (1:0)

Branky: 9. a 59. Černý, 68. Plzák. ŽK: Černý – Uher, Cibulka. Rozhodčí: Toman – Polena, Hrivík. Diváci: 220.

Katovice: Švehla – Cibulka (71. Mikeš), Janoch, Kotrba, Motl – L. Bálek (81. Bartůněk), Repa, Kahuj (58. Hnídek), D. Bálek – Uher – Požárek.

Přemysl Šroub, trenér Otavy Katovice: „Měli jsme slibný začátek, kdy jsme šli stejně jako minule sami na brankáře. Bohužel jsme to nevyřešili dobře. Upozorňoval jsem hráče na dobré začátky Rokycan. Domácí převzali otěže zápasu do svých rukou a brzy dali vedoucí gól. My měli za stavu 1:0 nějaké šance. Rokycany byly sice v poli lepší, my si však vytvořili šance z brejků, ale bohužel neproměňujeme ani ty největší. Bylo to pak čekání, jestli dostaneme druhý gól či ne. Zkrátka se trápíme v koncovce. Po druhé brance to již byla z naší strany křeč. Musím říci, že domácí vyhráli zaslouženě. Předčili nás ve všech činnostech, hlavně v tvrdosti a nasazení. Tam byli daleko lepší.

SK Hořovice - FK Jindřichův Hradec 1:4 (1:0)

Branky: 6. Kuška – 65. D. Cettl, 70. Toman, 77. Votava (pen.), 87. Strejček. ŽK: Klimeš, Novák – Šmíd. Rozhodčí: Bohata – Linhart, Martínek. Diváci: 120.

J. Hradec: Hulík - Šmíd, Koktavý, Nováček – Vaš (82. Waník), Mischnik, Votava, Distel (62. D. Cettl), Janák (73. Völfel) – Toman (82. Kubín), Strejček.

Roman Lukáč, trenér FK Jindřichův Hradec: "Hořovice jsou podobným týmem jako Beroun, kde jsme hráli v prvním kole, věděli jsme co od nich čekat, ale bohužel jsme velmi brzy nešťastně inkasovali. To nic neměnilo na tom, že jsme se snažili držet míč na zemi a rychle kombinovat. Na soupeře to platilo, ale do poločasu jsme žádnou z velkých příležitostí zužitkovat nedokázali. O přestávce jsme kluky nabádali k rozvaze a hlavně k tomu, abychom nepřistoupili na styl Hořovic plný osobních soubojů s dlouhými balony, což se nám dařilo. A konečně se nám vedlo také v koncovce a třemi góly v rozmezí necelé čtvrthodiny jsme soupeře zlomili."

Mýto - Dynamo ČB B 0:4 (0:3)

Branky: 20. Mršič, 33. Bečvář, 43. Kladrubský z pen., 86. Vítovec, ŽK: Grambal - Mašek. Rozhodčí: Glogar - Hlaváček, Gunitš. Diváci: 285.

Dynamo B: Šípoš - Kladrubský, Němeček, Bízek, Mašek - Pařízek (78. Perina), Malecha (67. Česák) - Mršić, Bečvář, Bouguetouta (73. Polanský) - Vítovec.

Jindřich Tichai, trenér béčka Dynama: „Šli jsme brzy do vedení po rychlém Bečvářově brejku skóroval Mršič do prázdné brány. Krátce nato Bečvář po spolupráci s Vítovcem dal na 2:0. Oběma je devatenáct let, máme hodně mladé mužstvo a musím říct, že s výkony těch mladých kluků panuje spokojenost. Výbornou první půli jsme zakončili gólem z penalty, kterou proměnil Jirka Kladrubský. Těch 3:0 po půli odpovídalo průběhu hry, soupeře jsme pustili do jediné šance, která ani šancí nebyla, spíš takovým malým náznakem. Po změně stran už jsme přece jen trochu polevili, spokojenost ale převládá. Minule jsme dali pět gólů, teď čtyři, takže je znát, že jsme na proměňování šancí zapracovali. Z ligových pendlů jsme měli k dispozici Matěje Mršiče a byl pro naši hru velkým přínosem. Podobně jako před týdnem Emmanuel Tolno, který teď za áčko dal v lize v Olomouci pěkný gól. V dalším kole máme doma Doubravku a budeme chtít na poslední dva zápasy navázat.“

Plzeň-Petřín - FK Spartak Soběslav 4:2 (3:1)

Branky: 14. a 54. Vodrážka, 23. Vinkler, 36. Provod - 44. Hájek, 53. Pavlík. ŽK: Šimáně, Vinkler, Zajíček - Podhradský. Rozhodčí: Vnuk - Vokoun, Langmajer. Diváků: 100.

Soběslav: Červenec - Zeman, Boucník, Boháč (46. Maršík), Hromada - Pavlík, Bouchal, Kutner (77. Pokorný), T. Mazouch - Rubick (46. Podhradský), Hájek.

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Utkání ovlivnily čtyři základní faktory. Zápasy, které hrajeme večer ve všední den, jsou pro nás absolutní tragédie, obzvlášť když cestujeme dvě a půl hodiny do Plzně. Ještě jsme snad nezvládli utkání, které jsme hráli v týdnu večer po práci. Navíc nám postupně vypadli čtyři klíčoví hráči. Nehráli zranění Vaněk s Milanem Mazouchem, po poločase bylo špatně Boháčovi a ze zdravotních důvodů se trápil na hřišti i Kutner. Po třiceti minutách jsme navíc prohrávali 3:0, kdy jsme si první gól dali sami, druhý jsme dostali zbytečně po rohu a pak jsme si nechali utéct Provoda. Sice jsme pak snížili na 3:2, ale hned vzápětí jsme po autu dostali čtvrtý gól a bylo to špatné. I přesto, že jsme nehráli dobře, tak pokud bychom proměnili šance, které jsme měli, tak jsme určitě neprohráli. Pochopitelně se projevila i určitá opotřebovanost z úterního pohárového zápasu s Benešovem.“

Tatran Sedlčany - Sokol Lom 0:6 (0:3)

Branky: 27., 45. a 59. Musiol, 1. Neužil. 70. Pfeifer, 78. Novák. ŽK: Kučera (Lom). Rozhodčí: Mazanec - Kastl, Hessová. Diváků: 608.

Lom: Matoušek - M. Rabiňák (60. K. Chotovinský), J Chotovinský, Slavík, J. Rabiňák (77. Kosobud) - Novák, Kučera, Pfeifer, Janů (60. Grobár) - Neužil, Musiol (71. Bosnyak).

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Zápas jsme zvládli bez větších starostí. Věděli jsme, že má soupeř za sebou těžké pohárové utkání s Táborskem, které se protáhlo až do penalt. Chtěli jsme proto být hodně na balónu, i vzhledem k horkému počasí, aby musel běhat soupeř a postupně mu docházely síly. To se nám dařilo, vyvarovali jsme se nějakých zbytečných ztrát a dostali jsme se do dvoubrankového vedení. Za tohoto stavu přišlo tak trošku uspokojení a měli jsme tam na konci poločasu takovou hluchou pasáž. Před přestávkou dal ale Zbyněk Musiol náš třetí gól. Domácí pak byli ve druhé půli zhruba tak pět nebo sedm minut nepříjemní, pak ale fyzicky i herně odešli a zápas se stal otázkou skóre. To mohlo být ještě vyšší, protože jsme neproměnili řadu dalších šancí.“