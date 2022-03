FC Písek - Loko Vltavín 0:1 (0:0)

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „Vltavín měl v závěru podzimu sérii sedmi vítězných zápasů v řadě a u nás přidal osmou. Lídr tabulky, těžký soupeř, navíc se hrálo na umělce. Byl to spíše boj než fotbal. Podle vývoje bylo jasné, že utkání může rozhodnout jediná chyba a tu jsme bohužel udělali my. Deset minut před koncem utkání nás soupeř potrestal z přímého kopu a prohráli jsme 0:1. Bohužel. Byl to zápas vyrovnaný. Bylo to zkrátka o tom, kdo dá gól, vyhraje. A povedlo se to Vltavínu. My tam měli také nějaké náznaky, ale s tím, že to nebylo dotažené. My deset minut před koncem při odkopu ztratili míč, přišel trestňák, vložilo se do toho sluníčko, vítr, zkrátka smolný gól.“

Branka: 79. Kuchař. ŽK: 2:1 (Kotrba a Sajtl – Čejka). Rozhodčí: Nejedlo – Vokoun, Tupý. Diváci: 300.

Písek: Satrapa – Mašek, Běloušek, Němeček, Kotrba (67. Sajtl) – Kulík, Belej – Kalousek, Koreš, Hrachovec – Voráček (67. Stejskal).

Divize

Otava Katovice - Slavoj Mýto 3:2 (1:2)

Přemysl Šroub, trenér Katovic: „Dostali jsme góly přesně z toho, na co jsem hráče upozorňoval. Mýto to hraje jednoduše, rychle nahoru, rychlý nákop. Podskočili jsme balon a dostali z toho branku. To nás trochu uzemnilo. Začátek jsme měli jasně lepší a deset minut je mleli. Gól visel ve vzduchu, ale bohužel. První gól nás srazil a rychle jsme dostali z daší šance i druhý. Takové zápasy někdy jsou. Cením si toho, že to kluci nezabalili, hrábli a důležité bylo, že jsme do půle snížili. Druhá půle byla podle mě plně v naší režii. Šli jsme si za tím. Hráčům jsem tloukl do hlavy, že to otočíme, jsme lepší a musí to přijít. Nakonec zápas ukázal charakter mužstva."

Branky: 25. a 73. (PK) Požárek, 69. Kadula – 14. Vileta, 21. Nový. ŽK: 1:2 (Kotrba – Vild a Renza). Rozhodčí: Brom – Glogar, Žurek. Diváci: 277.

Katovice: Švehla – Hnídek, Janoch, Cibulka, Motl – L. Bálek (91. Sládek), Kotrba, Repa, D. Bálek (57. Rejšek) – Uher (57. Kadula), Požárek (88. Habor).

FK Jindřichův Hradec 1910 – Český lev-Union Beroun 1:0 (0:0)

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Bylo to utrápené vítězství. Celý zápas jsme byli nervózní, nedařila se nám přihrávka, vázla součinnost a hřiště pro nás bylo nějaké velké, jak jsme celou přípravu hráli na malých umělkách. Prostě zcela typické první jarní utkání. Bylo to tedy především vůli a naštěstí jsme zápas zlomili v posledních dvaceti minutách, kdy Beroun kondičně odešel. Je ale také potřeba říct, že jsme měli i velké štěstí, neboť jsme při šancích soupeře dvakrát vykopávali míč z brankové čáry a jednu gólovou střelu se nám povedlo zblobovat. Rozhodnutí přišlo deset minut před koncem, kdy jsme hosty zatlačili před vápnem, Škarda míč popotáhl, tvrdě vystřelil a brankář balon vyrazil na Tomana, od něhož putoval do sítě. Pro nás je to velmi důležité vítězství, urvané především bojovností.“

Branka: 80. Toman. Rozhodčí: Novotný – Vojtěch, Ježek. ŽK: 1:1 (Janák – Lacina). Diváci: 120.

J. Hradec: Hulík – Blažek, Koktavý, Šmíd, Fical – Vaš (86. Nováček), Mischnik, Janák (74. M. Völfel), Škarda, Waník – Toman (83. Distel).

SK Dynamo České Budějovice B - SK Klatovy 1898 0:0

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: "Ztráta dvou bodů doma nás mrzí, protože jsme v zápase měli velkou převahu, v koncovce jsme ale selhali. Hlavně v prvním poločase jsme byli jasně lepší, Klatovy ale bránily v deseti lidech a naši mladí hráči na jejich defenzívu nenašli recept. Hráči hostí díky své přehuštěné obraně hodně našich šancí dokázali zblokovat, takže jsme zahrávali spoustu rohových kopů, což svědčí o velké aktivitě našich hráčů. Bohužel ani z tohoto velkého množství standardních situací jsme nedokázali zápas rozhodnout. Zřejmě také hrálo svou roli to, že šlo o první zápas sezony, nervozita našim mladým hráčům viditelně svazovala nohy."

ŽK: 3:3 (Perina, Matvejev, Rataj – Brabec, Šoul, Vacek). Diváci: 100. Rozhodčí: Cichra – Fišer. Toucha. Dynamo B: Kerl – Matvejev, Novák, Bízek, Perina – Pravda, Pařízek, Bečvář – Penner. Šestauber (52. Rataj), Pineau (66. Malecha).

Sokol Lom – Rokycany 2:1 (1:1)

Marek Císař, trenér Sokola Lom: „Rokycany mají zkušený tým a představily se tady jako houževnatý, dobře organizovaný soupeř. My jsme si v prvním poločase vytvořili tři velké šance, ale nic z nich nebylo. Jednu jsme nedokázali vůbec zakončit a hosté nám z protiútoku dali gól. Tím jsme se dostali do problémů a útočili ještě víc do plných. Naštěstí přišly další příležitosti a po jedné z nich Zbyněk Musiol vyrovnal. Před druhým poločasem jsme si řekli, že začíná úplně nový zápas, který musíme zvládnout. Nadále jsme to ale měli proti soupeři komplikované, a navíc jsme ze svých příležitostí v podstatě jen trefovali brankáře. Nakonec jsme se rozhodli pro střídání, poslali na hřiště Michala Rabiňáka, a ten dal ze své úplně první akce gól na 2:1. Bohužel nás postihla komplikace v podobě vyloučení Jiřího Rabiňáka, který zakopl míč a dostal druhou žlutou kartu. Soupeř nás na konci zatlačil, sypal do našeho vápna centry a byl hodně nebezpečný, takže jsme se museli bát o výsledek do poslední chvíle. Jednu velkou příležitost mu chytil Filip Matoušek. Důležité je, že jsme nakonec vítězství udrželi.“

Branky: 43. Musiol, 80. M. Rabiňák – 21. Černý. Rozhodčí: Vnuk – Dohnal, Doubrava. ŽK: 4:1 (J. Rabiňák 2, M. Rabiňák, Madar – Lehký). ČK: 1:0 (88. J. Rabiňák). Diváků: 180. Lom: Matoušek – Madar, Mácha, Vávra, Janů (82. Vysušil), Novák, Slavík (79. M. Rabiňák), Šimák, Pfeifer, Grobár (64. J. Rabiňák), Musiol.