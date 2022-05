Branky: 77. a 90. Krůta. ŽK: 6:3 (Mašek, Kynkor, Belej, Běloušek, Hrachovec, Sajtl – Mrózek, Fišer, Sojka). Diváci: 320. Rozhodčí: Doubrava – Fišer, Šafránková.

Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Kulík, Mašek – Kynkor, Belej – Kalousek, Stejskal (76. Hadáček), Hrachovec – Petr (78. Voráček).

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: "Byl to zkrátka zápas o prvním gólu a ten jsme bohužel dostali my. Druhý pak přišel v samotném závěru. Jinak to byl kvalitní fotbal. Hosté přivezli klasickou juniorku s dobře připravenými hráči, hodně běhali a dařilo se jim i na balonu. První poločas byl vyrovnaný, ve druhém poločase to zkrátka rozhodla branka necelou čtvrthodinu před koncem. Chyběla pak vůle vyrovnat. Před utkáním se při rozcvičce zranil Koreš a co si budeme namlouvat, bez něho je tým poloviční. Chtěli jsme, ale zkrátka na body nedosáhli. Oba celky tam měly nějaké šance a rozhodovalo, kdo ji promění první. Dal ji soupeř, my už pak šanci na vyrovnání neměli a naopak inkasovali podruhé."

Divize

Sokol Lom - Otava Katovice 3:1 (2:0)

Branky: 12. Grobár, 41. Musiol, 66. Novák – 80. Kadula. Bez karet. Rozhodčí: Hrivík – Hlaváček, Klátil. Diváků: 130.

Lom: Matoušek – Madar (90. Kavka), Mácha, Slavík, M. Rabiňák (28. Do Trung) – Novák, Grobár, Pfeifer (79. Kučera), Janů – Frizoni, Musiol.

Katovice: Švehla – Hnídek, Květoň, Janoch, Motl (59. Chylík) – Pavlovič, Kotrba, Kadula, L. Bálek (73. D. Bálek) – Uher (59. Habor) – Kadula.

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Věděli jsme, jakým způsobem Katovice hrají. Chtěli jsme mít především dobře zabezpečenou a organizovanou obranu a snažit se o to, aby za nás nepropadali míče. Sami jsme naopak chtěli sbírat odražené balony a jít s nimi okamžitě dopředu. Hráči si to tentokrát plnili do puntíku přesně a ještě v prvním poločase jsme e zaslouženě dostali do dvoubrankového vedení. O přestávce jsme si řekli, že musíme na stejný výkon navázat i ve druhé půli. To se podařilo, přidali jsme ještě třetí gól a měli zápas pod kontrolou, i když pak soupeř z penalty snížil. Všichni kluci si zaslouží pochvalu, je to pro ně i pro nás trenéry samozřejmě velká úleva.“

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Prohráli jsme zaslouženě, hlavně za výkon v prvním poločase. To jsme hráli opravdu špatně a domácí nás přehrávali. Přijeli jsme do Lomu s taktikou hrát zataženě z bloku, abychom jim znemožnili kombinaci na naší půlce. Bohužel, z první střely na bránu, kdy to krásně trefil Grobár z dálky, jsme inkasovali. To nám plány narušilo. Nevedlo se nám dopředu, kromě několika centrů jsme se v první půli nemohli do šancí dostat. Po přestávce jsme vystoupili výš, chtěli napadat. Posledních dvacet minut jsme odehráli dobře, ale již to bylo 3:0, takže se s tím nic nedalo dělat,. Domácí vyhráli zaslouženě. Měli jsme tam ještě šanci za stavu 3:1, ale nepovedlo se. Ale nebylo by zasloužené, abychom si tentokrát odvezli nějaký bod. Výkon nebyl na body a musíme se připravit na závěrečný domácí trojzápas."

FK Jindřichův Hradec – SK Klatovy 0:3 (0:1)

Branky: 59. a 74. Zajíček, 45. Presl. ŽK: 1:2 (Fical – Zajíček, Šoul). ČK: 1:0 (65. Koktavý). Rozhodčí: Hamouz – Glogar, Vojáček. Diváci: 75.

J. Hradec: Hňup – Blažek, Škarda, Koktavý, Šmíd (68. D. Cettl), Fical – Distel (60. Vaš), Mischnik, F. Votava, Waník (M. Völfel) – Toman (81. Strejček).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „My odehráli celkem slušný první poločas, dostali jsme se do tří velkých šancí, ty jsme však bohužel nedokázali proměnit. V poslední minutě úvodní části jsme ale vyrobili hrubou chybu a pustili soupeře do brejku, který zkušeně využil, což byl rozhodující moment zápasu. Sice jsme šli na hřiště po změně stran s odhodláním vývoj zvrátit, ale to se nezdařilo. V 59. minutě jsme naopak podruhé inkasovali a o pár minut později navíc putoval pod sprchy za stažení protihráče v brankové příležitosti Koktavý a ve zbytku duelu už to bylo spíše o tom, abychom od kvalitního soupeře nedostali nějaký větší příděl. Je to stále stejné, vytváříme velké kiksy, kterými protivníky snadno dostáváme do náskoku, je tam i technická nekvalita. Situace se nám hodně komplikuje, ale samozřejmě budeme ze všech sil bojovat až do konce. Ve hře je ještě devět bodů, hrát budeme přece jen s přijatelnějšími soupeři než v této těžké sérii. Ale nebude to lehké.“

FC Robstav Přeštice - SK Dynamo České Budějovice B 1:1 (0:0)

Branky: 69. Končal – 47. Malecha. Bez karet. Diváci: 120. Rozhodčí: Ježek - Cichra, Hamouz.

Dynamo B: Kerl – Šimoník, Kladrubský (5. Malecha), Brabec, Pineau (61. Perina) – Hák, Pařízek, Bečvář – Polanský, Bastl – Hais (80. Matoušek).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Sice jsme jeli do Přeštic s cílem bojovat o vítězství, nicméně i jeden bod bereme, protože Přeštice potvrdily, že mají opravdu velice kvalitní mužstvo a že už s předstihem si zajistili postup do třetí ligy. Nicméně to, že jsme nezískali tři body, nás mrzí, protože především ve druhém poločase jsme byli lepší a je velká škoda, že jsme po Malechově vedoucím gólu u žádnou z celé řady našich šancí neproměnili. Kdybychom vedli 2:0, už bychom asi výhru z rukou nepustili. Na druhou stranu musím uznat, že gól, kterým Přeštice vyrovnaly, padl po skutečně krásně provedeném přímém kopu. K dispozici už jsme sice měli uzdravené Malechu a Pařízka, kteří před týdnem chyběli, jenže úplně fit nebyl Bízek, tak jsme nechtěli riskovat a do hry nešel. Navíc se při rozcvičce ukázalo, že zdravotní potíže má i Pravda. A už v páté minutě pro zranění odstoupil zkušený Kladrubský, takže na stoperu s Brabcem zápase hrál Pařízek. Za těchto okolností má remíza 1:1 o to větší cenu.“

Spartak Soběslav – Slavoj Mýto 3:0 (1:0)

Branky: 1. Hájek, 55. Pavlík, 65. Vaněk. ŽK: 0:1 (55. Vild). Rozhodčí: Dohnal – Zoufalý, Havlík. Diváků: 76.

Soběslav: Andrew – Rubick (66. Podhradský), Zeman, Boháč, Hromada – Pavlík, Bouchal, Boucník, Vaněk – Kutner (86. Dudák) – Hájek (81. Dvořák).

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Zápas jsme měli od začátku pod kontrolou, i když je pravda, že se v jeho průběhu našly pasáže, které z naší strany nebyly herně optimální. Ukázalo se, že momentální kvalita soupeře není vysoká a zřejmě řeší nějaké interní problémy; na podzim mělo Mýto rozhodně silnější tým. Kdyby zápas skončil nějakých 8:2 v náš prospěch, asi by to lépe odpovídalo jeho průběhu. Každopádně jsme ale rádi za další vítězství, navíc už třetí s nulou. Aktuálně jsme v dobré pohodě. Budeme se snažit v ní zůstat až do konce a připojit další vítězství, nejlépe už v nejbližším utkání v mariánských Lázních.“