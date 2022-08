ROBSTAV Přeštice – FC Písek 7:2 (4:0)

Branky: 6., 8., 33., 35. a 65. Černý, 83. (PK) Hradecký, 85. Popovič – 77. Kalousek, 80. Malý. ŽK: 0:1 (Běloušek). ČK: 1:0 (88. Švihořík). Diváci: 178. Rozhodčí: Baum – Nedvěd, Kyncl.

Sestava Písku: Lukeš – Vokurka (46. Novák), Běloušek, Němeček, Kotrba (46. Malý) – Vlček, Jansa (61. Belej) – Kalousek, Koreš, Voráček (61. Stejskal) – Bicenc.

Milan Nousek, trenér FC Písek: "Domácí celek byl neskutečně efektivní. Co vystřelili na bránu, to jim tam zkrátka padlo. My jim svými chybami, mnohdy i fatálními, nabídli poločasové vedení o čtyři branky. Za takového stavu již prakticky není žádná šance se zápasem něco udělat. Zvláště, když domácí hráli v takové pohodě, ke které jsme jim však výkonem pomohli i my sami. Nezvládli jsme středeční pohár, nezvládli jsme ani mistrák v Přešticích. Je zde plno otazníků, které musíme vyřešit. V pondělí si vše vyhodnotíme a uvidíme, zda nastanou nějaké změny. Je třeba nyní mančaft nachytat na páteční večerní zápas, kdy hostíme Slavii Karlovy Vary."

SK Dynamo České Budějovice B - TJ Jiskra Domažlice 0:1 (0:1)

Branka: 41. Mužík z penalty. Žluté karty: Šimoník, Čoudek, Malecha – Sojka, Pavlík, Limberský. Diváci: 250. Rozhodčí: Melichar – Dohnal, Koranda. Dynamo Č. Budějovice B: Janáček – Šimoník, Brabec, Čoudek (46. Bartizal), Vais – Malecha, Krch, Bečvář – Polanský (79. Pech), Hais (46. Prášek), Bastl (66. Hák).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Porážka nás mrzí, protože soupeř sice měl šance, ale i my jsme měli hodně velké příležitosti,. Asi jsme nehráli úplně ideální fotbal, jak bychom si představovali, nicméně je třeba uznat, že proti nám stál hodně silný soupeř, který má velkou kvalitu. Přesto jsme se Domažlicím dokázali herně vyrovnat, bohužel své šance jsme neproměnili, zatímco hosté ten jeden gól dali, byť z pokutového kopu, a proto vyhráli 1:0. K té penaltě se nechci vyjadřovat, na druhou stranu hřiště jsem to z naší lavičky neviděl přesně, ale zato jako na dlani jsme předtím měli situaci, kdy ve vlastním vápně bek hostí hrál rukou, dle našeho názoru tam byl jasný úmysl hrát rukou proti míči směřující po přímé střele na bránu, bohužel v tomto případě se jasná penalta nepískala…“

Divize

Slavoj Český Krumlov – SK Klatovy 2:2 (1:2)

Branky: 23. a 85. Vávra – 7. (pen.) Presl, 32. Mészáros. Rozhodčí: Nejedlo – Machýček, Tupý. ŽK: 4:3. Diváci: 245.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Švec – Kolář (65. Svoboda), Matuška (65. Vančura), Kuna, Vávra, Strapek – Parakhnenko (71. J. Kordík), Růžička.

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Pro nás utkání nezačalo dobře. Už v šesté minutě totiž sudí proti nám odpískal penaltu. Po utkání jsem se na to pětkrát díval na videu, ale pokutový kop viděl jen rozhodčí a možná ještě hosté. Bohužel, penalta je, když ji pískne arbitr. A Klatovy ji proměnily. Ale dokázali jsme vyrovnat, když se v 23. minutě po trestném kopu prosadil hlavou Vávra. Soupeř po půlhodině přidal druhý gól, který měl mrzí, neboť jsme si při rohovém kopu nepohlídali přetažený balon. Klatovy mají zkušené mužstvo, hlídaly si to vzadu, přesto se ještě do přestávky dostal Růžička do tří šancí, ale pokaždé špatně zpracoval balon a jeho střely ve skluzu skončily mimo tři tyče. Druhý poločas se nesl v naší režii. Připravili jsme si dobré šance a snažili se aspoň vyrovnat. Růžička hlavou trefil tyč, pět minut před koncem jsme se nakonec dočkali, když se po standardce prosadil znovu Vávra hlavičkou. Vzhledem k průběhu jsme dva body ztratili, ale musím kluky pochválit, že bojovali až do konce.“

Otava Katovice - Senco Doubravka 1:0 (0:0)

Branka: 61. Uher. ŽK: 4:4 (Kostka, Štěch, Sládek, Kotrba - Luhový, Trojanec, Patrovský, Paul). Diváci: 251. Rozhodčí: Eibl - Brom, Izugrafov.

Sestava Katovic: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Chylík – L. Bálek, Kotrba (81. Habor), Sládek, Štěch – Uher (71. Požárek) – Kadula (86. Motl).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Body jsou to zasloužené. Byli jsme lepším týmem, Doubravka hrozila pouze ze standardek. V první dvacetiminutovce mohl dát soupeř dva góly, když jsme jeho standardky špatně bránili. Ale celkově jsme byli lepší, měli větší kvalitu, vytvářeli si šance. O přestávce jsme si v kabině něco řekli, ve druhé půli na ně vlétli a zaslouženě dali vítězný gól. Branku dal Vláďa Uher, když ve vápně prostřelil gólmana. Paradoxem je, že těsně předtím měl jít střídat, už byl připraven jít do hry jiný hráč a Vláďa si tak gólem vysloužil prodloužení pobytu na hřišti."

SK Petřín Plzeň – FK Spartak Soběslav 2:1 (0:0)

Branky: 90.+2 (z pen.) Kotěšovec, 90.+3 Štefl – 77. Boucník. ŽK: 1:2 (Zajíček – Pavlík, Rubick). Rozhodčí: Hamouz – Beneš, Chládek. Diváků: 93.

Soběslav: Červenec – Zeman, Bouchal, Kubart, Hromada (55. Boucník) – Pavlík (89. Maršík), Hoffmann, Kutner (55. Rubick), F. Vaněk – D. Vaněk (75. Mazouch), Hájek (75. Podhradský).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Po takovém zápase je těžké něco hodnotit… Hrálo se bojovné a poměrně vyrovnané utkání za deštivého počasí, se kterým jsme se trochu prali. Pravdou je, že domácí byli o nějaké to procento lepším týmem. V některých momentech nás výrazně podržel brankář Červenec. Přesto jsme se dostali do vedení, po kterém nás sice soupeř zatlačil, ale my dobře odolávali a nepouštěli Petřín k ničemu výraznému. Když už jsme věřili, že zápas dotáhneme k vítězství, přišel v nastaveném čase zkrat jednoho z našich hráčů, penalta a snížení na 2:1, a hned vzápětí lehce prohraný souboj téhož hráče a po následném centru vítězný gól soupeře. Byla to asi nejšílenější dvouminutovka, kterou jsem ve fotbale zažil. Beru to i na sebe, mohl jsem asi něco udělat jinak, ale věřil jsem, že už to ukopeme. Mohli jsme teď mít šest bodů a hrát další zápasy v klidu, místo toho jsme ale odjížděli domů jako spráskaní psi.“

TJ Jiskra Domažlice B – Sokol Lom 5:3 (1:2)

Branky: 43. a 60. Nedvěd, 66. Vlček, 81. Korelus, 87. Bílik – 31. a 55. Musiol, 40. Škrleta. ŽK: 1:1 (Bílik – Musiol). ČK: 0:1 (79. Škrleta). Rozhodčí: Vnuk – Zoufalý, Štefan. Diváků: 124.

Lom: Pecháček – Madar (55. Škarda), Slavík, Vávra, Mácha – Skopec, Grobár, Kubovský (70. Kučera), Šimák, Škrleta – Musiol. Trenér Bárta.

Martin Bárta, trenér Lomu: „Nechápu to. Zápas jsme vesměs měli ve své moci a až na posledních dvacet minut jsme v něm byli lepší, ale vracíme se bez bodu. Musíme ale přiznat, že jsme si ho prohráli úplně sami, protože jsme soupeři vlastními chybami dovolili, aby mohl dát během pětadvaceti minut čtyři góly a otočit výsledek. Do té doby jsme přitom s výjimkou 43. minuty, kdy domácí zachytili naši špatnou malou domů, v podstatě nechybovali a dvakrát vedli o dva góly. A nakonec jsme přišli o všechny tři body a vyloučeného Marka Škrletu. Ani nemusím dodávat, jak moc jsme zklamaní.“