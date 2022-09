FK Králův Dvůr – FC Písek 3:2 (0:1)

Branky: 56. Kabele, 66. Kraus, 76. Bláha – 25. Kalousek, 80. Vlček. ŽK: 5:4 (Osvald, Beňo, Kraus, Osypenko, Kabele – Němeček, Kalousek, Belej, Sajtl). Diváci: 120. Rozhodčí: Melichar – Hlaváček, Polena.

FC Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Musa, Vokurka – Němeček (81. Hendrych), Belej – Kalousek, Koreš (71. Vlček), Voráček – Bicenc.

Milan Nousek, trenér Písku: "První půli jsme odehráli velice slušně a šli do vedení. Měli jsme tam i další šance, jedna byla stoprocentní, dvě tak sedmdesátiprocentní, které jsme měli proměnit. Do druhé půle jsme chtěli pokračovat v naší hře bez zbytečného držení míče. Bohužel jsme udělali dvě chyby, jednu penaltovou jednu při ztrátě míče na půlce hřiště, ze které jsme dostali gól. Dostali jsme pak třetí gól, sice jsme to ještě zkorigovali, ale vyrovnat se nám již nepodařilo. Ve druhém poločase to byl takový ustrašený výkon s několika individuálními chybami, což nás bohužel srazilo.

SK Dynamo České Budějovice B - FK Loko Vltavín 0:2 (0:1)

Branky: 27. a 62. Maione. ŽK: 3:1 (Brabec, Pineau, Bóhm – Tichý). Diváci: 134. Rozhodčí: Havlík – Toucha, Böhm. Dynamo B: Luksch – Bartizal, Čoudek (46. Böhm), Brabec, Šimoník (18. Pineau) – Pravda, Hák, Malecha – Penner (46. Bečvář), Matoušek (46. Polanský), Mršič (46. Prášek).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Ani se mi moc nechce zápas hodnotit, spokojen hlavně s prvním poločasem být nemohu. Ve druhé půli už tam přece z naší strany byl nějaký tlak, byla tam i spousta standardních situací, i nějaké šance tam už byly, třeba Prášek tam mohl něco protlačit. Nicméně ta první půle nám dneska celý zápas prohrála. V poločase jsme udělali naráz čtyři změny v sestavě a výkon mužstva se zlepšil. Dvě změny byly domluvené a dvě nebyly, navíc už v půli šel ze hry zraněný Šimoník, ale já prostě cítil, že do sestavy sáhnout musím, a proto jsem to riskl. Soupeř sice poté, co šel do vedení, dobře bránili. Hned ze začátku druhé půle jsme si ale vytvořili převahu a vypadalo to, že bychom s tím něco mohli udělat. Bohužel otočit výsledek se nám nepodařilo, ti kluci už tam neměli tolik klidu, kolik by ti mladí kluci potřebovali. Přitom ty šance na to, abychom s výsledkem něco udělali, tam určitě byly. Kluci se na zápas těšili a pečlivě se na něj připravovali, ale teď si byli vědomi, že prohrávají, že čas jim utíká a chtěli to zvládnout. Hlavně v té finální fázi těm mladým klukům však klid chyběl. To nás sráží ve všech zápasech."

Divize

Otava Katovice – SK Horní Bříza 7:1 (3:1)

Branky: 9. a 14. Požárek, 12. Paukner vlastní, 59. Habor, 72, 83. a 90. D. Bálek – 39. (PK) Kraček. ŽK: 1:1 (Kotrba – Tichý). Diváci: 181. Rozhodčí: Dohnal – Vnuk, Doubrava.

Katovice: Švehla – Květoň, Janoch, Kostka, Sládek, L. Bálek, Kadula, Kotrba, Štěch (46. D. Bálek) – Uher (59. Habor) – Požárek.

Přemysk Šroub, trenér Katovic: "Od začátku jsme měli utkání ve své režii, škoda jednoho momentu, kdy jsme udělali penaltu. To trochu mrzí, dostali jsme z ní na 3:1. Jinak jsme si s chutí zastříleli a gólů mohlo být klidně i více. Soupeře jsme totálně přehrávali a pobavili fanoušky. Konečně se nám podařil vstup do utkání a rychle jsme dali gól. Tím jsme se uklidnili, přišly další dvě branky a o vítězi bylo prakticky rozhodnuto. Měli jsme trochu problémy se sestavou, vypadli nám před utkáním tři hráči z obrany a základní sestavy. Z toho jsme měli trochu obavy, ale kluci, kteří nastoupili, si s tím poradili skvěle. Jsem rád za vysokou výhru. V týdnu se nám to hodně rozsypalo a v obraně nastupovali hráči, kteří jinak hrají v záloze."

Viktoria Mariánské Lázně – Slavoj Český Krumlov 1:1 (1:1)

Branky: 37. Holub – 36. vlastní (Drahorád). Rozhodčí: Kříž – Pálek, Hodek. ŽK: 3:1 (Prokop, Skopový, Pěček - Kolář). Diváci: 36.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kuna – Kolář (87. Strapek), Svoboda, Matuška, Vávra, Novák – Vaněk (63. Rosůlek), Růžička (72. Parakhnenko).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Když dáte tři góly a odjedete s remízou 1:1, tak je to trochu divné… Bod zvenku sice dobrý, ale asi jsme měli na vítězství, přestože terén nebyl lehký, protože celý zápas lilo. Vedení jsme se ujali v 36. minutě, kdy Kolář pronikl do vápna, vystřelil a odražený balon od domácího hráče skončil v síti. O minutu později měli domácí autové vhazování, z naší strany tam byla zpožděná reakce a bylo vyrovnáno. Ještě v první půli jsme mohli jít do vedení, když střelu Vaňka brankář vyrazil, míč zůstal ležet na brankové čáře, Vaněk společně s protihráčem jej dojížděli skluzem, balon skončil v síti, ale rozhodčí pískl našemu hráči faul. Asi pět minut před koncem se po centru Vávry prosadil hlavou mezi dvěma beky Rosůlek, ale ani jeho trefa nebyla uznána. Prý pro ofsajd. Pomezní sudí ale měl podle mě praporek nahoře už v době kopu. I tak jsme mohli vyhrát, když se v 89. minutě Matuška probil na vápno, ale jeho střelu gólman s velkou námahou vytěsnil. Je však taky třeba uznat, že v první půli nás dvěma výbornými zákroky podržel brankář Beránek. Na těžkém terénu jsme uhráli bod, tak jej bereme, i vzhledem k tomu, že jsme k dopolednímu utkání vyrazili už v pět ráno.“

FK Spartak Soběslav – FK Komárov 3:3 (2:1)

Branky: 2. a 71. F. Vaněk, 31. Pavlík – 42. a 57. Srp, 54. Mojdl. ŽK: 0:4 (Ženíšek, Lang, Pužík, Klimeš). Rozhodčí: Makovička – Novotný, Panský. Diváků: 190.

Soběslav: Červenec – Pavlík, Bouchal, Zeman, Větrovský (83. Hromada) – Vrána (46. Mazouch), Hoffmann (65. Kubart), Kutner, F. Vaněk – Hájek, D. Vaněk.

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Co na to říct…? Jsem rozladěný a zklamaný z toho, že se nedokážeme připravit a nahecovat stejně na každého soupeře. V poháru jsme ve středu podali výborný výkon a o pár dní později jsme zápas se soupeřem, který ani zdaleka nedosahoval kvalit Přeštic vyloženě prolajdali a ztratili dvoubrankové vedení. Od kontaktního gólu to z naší strany byla bída. Hrát jsme znovu začali až v posledních dvaceti minutách od stavu 2:3, a nakonec jsme mohli ještě zápas zvrátit, protože jsme kromě vyrovnání trefili tyč. To je ale bohužel málo.“

SK Senco Doubravka – TJ Sokol Lom 2:3 (2:0)

Branky: 1. Patrovský, 22. Künstner – 50. Slavík, 63. Grobár, 90. Šimák. ŽK: 2:4 (Luhový, Nový – Škrleta, Rydval, Tauber, Šimák). Rozhodčí: Hamouz – Ježek, Beneš. Diváků: 100.

Lom: Matoušek – Škarda (46. Kubovský), Mácha, Rydval, Vávra (9. Grobár) – Slavík, Skopec – Pfeifer, Šimák, Škrleta (75. Madar) – Musiol (78. Tauber).

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Chtěli jsme být v Doubravce od první minuty a udávat tempo hry, jenže jsme hned ve třicáté vteřině vyrobili hloupou chybu a neobsazený hráč ve vápně nám dal gól. V dalších minutách jsme měli převahu a nějaké slibné možnosti jsme si vytvořili, ale ve dvacáté minutě už to bylo 2:0 pro domácí. Naším problémem bylo, že jsme v prvním poločase špatně využívali strany a tlačili se do soupeře středem, což šlo těžko. Do druhé půle jsme posílili ofenzívu, vytvořili jsme si znovu tlak a do 66. minuty bylo srovnáno. Nakonec jsme zaslouženě dali vítězný gól, i když až v poslední minutě. Je rozhodně pozitivní, že si kluci i za stavu 0:2 věřili, hráli sebevědomě a ve druhém poločase si plnili to, co bylo potřeba. Právě tyhle věci nás dovedly k obratu a vítězství. Bohužel negativem zápasu se stalo zranění Marka Škrlety, který si zlomil klíční kost a momentálně už má za sebou operaci. I touto cestou mu přejeme brzké uzdravení.“