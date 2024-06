Porážkou 1:3 na půdě příbramského béčka zakončili své účinkování v tomto ročníku divize jindřichohradečtí fotbalisté. I přesto mužstvo od Vajgaru obsadilo desátou příčku a splnilo tak předsezonní cíl.

Roman Lukáč odkoučoval poslední zápas na lavičce jindřichohradeckých divizních fotbalistů. | Foto: Jan Škrle

Příbram po sestupu áčka z druhé ligy nechtěla dopustit stejnou blamáž v divizi a v závěrečném kole potřebovala k jistotě záchrany naplno bodovat. Do sestavy tak zařadila řadu hráčů z prvního týmu, což bylo na hřišti znát.

Jihočeši, kteří dohrávají sezonu nekompletní a nastoupili hned s trojicí dorostenců, se sice ujali už v 9. minutě vedení zásluhou Škrlety, ale pak už se ke slovu dostali domácí fotbalisté, kteří třemi zásahy v rozmezí pouhých deseti minut otočili skóre a už po půlhodině hry stanovili konečný výsledek.

Utkání bylo zároveň rozlučkou trenéra Roman Lukáče, který po čtyřech letech ukončil své úspěšné působení u Vajgaru a v novém ročníku povede v roli kouče v krajském přeboru Třebětice. Podle našich informací jej nahradí Miroslav Zeman, který dotáhl hradecké dorostence v jejich premiérové sezoně v divizi k senzačnímu čtvrtému místu.

„Chtěli jsme v posledním utkání uspět, bohužel se nám celkově nepovedl. Nebyl to z naší strany odevzdaný výkon, ale soupeř nasadili hráče z áčka, bylo pochopitelně to znát. Sice jsme se záhy dostali do vedení, ale pak jsme měli špatnou desetiminutovku, během níž jsme třikrát inkasovali, což rozhodlo o osudu zápasu. Po změně stran jsme se trochu zatáhli a zkoušeli hrát na rychlé brejky, ale Příbram byla více na míči a do nějakých nebezpečných situací nás nepouštěla. Navíc jsme znovu nebyli kompletní, na marodku přibyl i obránce Rejthar. Příležitost tak dostali tři dorostenci, kteří předvedli bojovný výkon, ale soupeř byl nad naše síly. Sezonu jsme zakončili sice porážkou, ale můžeme říct, že byla úspěšná, protože jsme republikovou soutěž udrželi a skončili do desátého místa, jak jsme si stanovili, takže jsme si užili i závěrečnou dokopnou,“ konstatoval Roman Lukáč.

FK Příbram B – FK Jindřichův Hradec 3:1 (3:1)

Branky: 23. a 37. Čajko, 32. Pivetz – 9. Škrleta. Bez karet. Rozhodčí: Orel – Štěrba, Andras. Diváci: 50.

J. Hradec: Cettl – Waník, Licehamr, Plucar, Hauser – Filip (70. Ježek), Petr, M. Mischnik (80. Cypra), Rezek, Škrleta (70. Didek) – Votava.