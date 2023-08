S výrazně obměněným kádrem se do nového ročníku divize po roční odmlce vrací jindřichohradečtí fotbalisté. Trenér Roman Lukáč má k dispozici hodně mladý tým, který by v republikové soutěži nechtěl hrát druhé housle. Premiéra jej čeká už v neděli 6. srpna, kdy na stadionu u Vajgaru přivítá béčko Příbrami (16).

Jindřichohradečtí fotbalisté už netrpělivě vyhlížejí úvodní utkání nového ročníku divize, v němž na domácím stadionu v neděli přivítají příbramské béčko. Jak si svěřenci kouče Romana Lukáče (vpravo) a jeho asistenta Jiřího Mazánka povedou? | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Změn bylo v létě na hradecké poměry opravdu dost a mužstvo opustilo hned osm hráčů. Čtveřice z nich, konkrétně Jakub Hulík, Martin Toman, Kevin Strejček a Adam Šmíd, odešla pojídat fotbalový chlebíček do Rakouska, Michal Völfel zamířil do Horního Žďáru, Ondrej Blažek do Nové Bystřice, Petr Koktavý se vrátil do Veselí nad Lužnicí a Jakub Škarda posílil Sezimovo Ústí.

Nahradit by je měli nové akvizice, jde vesměs o mladé perspektivní fotbalisty. Z Třeboně přišel krajní bek či záložník Michal Rezek, což je jistá pikantnost, neboť jeho otec před časem u Vjagru také působil a pomohl tým dostat do krajského přeboru, z Buku střední záložník Michal Mischnik, jehož bratr už patří k pilířům týmu, další středopolař Ondřej Praveček z Táborska, stoper Adam Licehamr z dorostu budějovického Dynama a ofenzivní záložník Dominik Žilák z píseckého dorostu, který je však momentálně zraněný. Část přípravy absolvoval i odchovanec klubu Jiří Tajml, který však nakonec nadále zůstane v Kardašově Řečici.

„Vypadá to, že je momentálně kádr uzavřený. Hodil by se nám sice ještě aspoň jeden hráč, ale fotbalový trh nám mnoho možností neskýtá. Věřím však, že náš mladý soubor bude konkurenceschopný,“ tvrdí trenér FK Jindřichův Hradec Roman Lukáč.

Kádr FK Jindřichův Hradec

Brankáři: Tomáš Cettl, Jiří Mazánek.

Obránci: Patrik Fical, Petr Hauser, Adam Licehamr, Jonáš Madar, Jakub Rejthar, Michal Rezek.

Záložníci: Martin Janák, Jakub Jaroš, Michal Mischnik, Roman Mischnik, Ondřej Praveček, Filip Waník, Dominik Žilák.

Útočníci: Filip Votava, Zdeněk Wölfl.

Po odchodu brankáře Jakuba Hulíka navíc klub řeší i tento post, neboť k plánované jedničce Tomáš Cettlovi by měl někdo přijít. „V případě potřeby je zatím k dispozici můj asistent Jirka Mazánek, pomoct si můžeme i z dorostu, ale samozřejmě gólmana ještě sháníme. Uvidíme, jak to dopadne,“ zmínil.

Do Rakouska po sedmi letech v klubu zamířil i nejlepší střelec Martin Toman a jeho trefy rozhodně nebude jednoduché nahradit. Na hrot kouč počítá s kapitánem Filipem Votavou, který je zřejmě největší hvězdou mužstva a dávat góly dovede, což potvrdil i v minulé sezoně v krajském přeboru, kdy jich nasázel jednadvacet. Nebudou však chybět jeho režisérské schopnosti ve středu pole? „Doufám, že ne. Máme tam Martina Janáka, Filipa Waníka či oba Mischniky, kteří by měli tvořit hru,“ ujišťuje Roman Lukáč.

Toho potěšilo, jak se jeho svěřenci popasovali s náročnou letní přípravou. „Tréninková účast byla velmi solidní a myslím si, že hráči v ní odvedli maximum. Sice nám odešla zkušenost, ale tu nahrazujeme mladistvým elánem. Líbí se mi, s jakým nasazením hráči pracují. Vidím dobrou partu v kabině, hoši táhnou za jeden provaz, takže když se nám třeba nepovede zápas, myslím, že to zvládneme a náladu nám to nepokazí,“ míní.

Ani on si však není úplně jistý, co s obměněným a hlavně velmi mladým kádrem v divizi očekávat. „Našim mladíkům sezona v krajském přeboru určitě prospěla, vyrostli během ní, nadechli se a nebyl na ně takový tlak, takže si začali víc věřit. Klukům říkám, že tahle soutěž bude náročnější a pro většinu z nich je divize vrcholem kariéry, takže k tomu tak musíme přistupovat a hrát naplno. Uvidíme, jestli nám elán mládí pomůže vyvážit a nahradit zkušenosti,“ přemítá hradecký lodivod.

Právě proto je opatrný směrem k ambicím, které by hradecký tým měl mít. „To se nedá předem odhadnout, zvlášť po těch výrazných změnách. Musíme jít skutečně jen zápas od zápasu. Svému týmu však věřím, je mladý a má obrovský potenciál se zlepšovat. Věřím, že nebudeme hrát druhé housle, ale moudřejší budeme tak v polovině podzimní části,“ konstatoval.

Divizní premiéru obstará nedělní souboj s příbramským béčkem, které je trochu nečitelným protivníkem. „Jak to tak u rezervních týmů bývá, dochází v nich k větším změnám, takže nevíme, s jakými hráči dorazí. Navíc k němu přišla dvojice mladých trenérů. Soupeř každopádně nebude chtít prodat kůži lacino, to je nám jasné. My bychom se především měli pokusit zlepšit produktivitu, jak nám ukázaly přípravné duely. V divizi se proti kvalitním protivníkům určitě nebudeme dostávat do tolika šancí, takže je zapotřebí je proměňovat, abychom zápasy zvládali nejen herně, ale také výsledkově,“ připomíná Roman Lukáč.

Podle jeho mínění lze do pozic hlavních favoritů divizní skupiny A pasovat plzeňský Petřín, Doubravku a také nedalekou Soběslav, jež v minulé sezoně skončila druhá za suverénním Lomem. S ní se Hradec střetne doma hned ve třetím kole 20. srpna.