Hrubé chyby, mizerná koncovka a pramálo zkušeností – to jsou hlavní důvody, proč jindřichohradecký tým plný mladíků nadále čeká na vítězství. Proti Petřínu sice na vedoucí trefu soupeře v první půli odpověděl hned po změně stran kapitán Votava, ale to bylo vše. Domácí příliš nenabudila ani zlikvidovaná penalta v podání gólmana Vondráka. A když soupeř přečkal obrovskou šanci a naopak sám podruhé udeřil, Hradec se sesypal a plzeňské rezervě cestu za třemi body hodně usnadnil.

„Opět jsme nepředvedli dobrý výkon. Začali jsme špatně, hned v první minutě soupeř běžel sám na branku, ale nedal. Dvacet minut proběhlo v režii hostů, ale to jsme naštěstí přežili. Pak se hra vyrovnala, bohužel následovala naše obrovská chyba, po níž jsme Plzni darovali hodně laciný gól. O přestávce v kabině proběhla ostřejší debata a přišla i střídání. Druhou půli jsme zahájili výborně a Votava v 48. minutě vyrovnal. Pak se hra přelévala ze strany na stranu. My pak vyrobili zbytečnou penaltu, kterou Vondrák chytil. Následovala naše obrovská šance, ale neproměnili jsme ji. Za to přišel trest, soupeř přidal druhou trefu a od té doby už byl na hřišti jenom on. Hosté byli lepší i běžecky, navíc dokázali proměnit své šance. My se do nich také dokážeme dostat, ale těm, kteří by měli branky obstarávat, to tam nepadá. Takhle to dál nejde, musíme změnit přístup a dojde i na nějaké změny. Nechceme se na to vymlouvat, ale chybí nám pět zraněných hráčů, kteří by nastupovali v základu, což je samozřejmě taky znát. Trochu už na nás leží deka, ale nedá se nic dělat, musíme se z toho dostat sami. Zbraně rozhodně neskládáme,“ konstatoval kouč poražených Miroslav Zeman.

V dalším kole se Jindřichův Hradec v sobotu 14. září představí na půdě domažlického béčka (17), kterému patří jedenáctá příčka.

FK Jindřichův Hradec – SK Petřín Plzeň B 1:4 (0:1)

Branky: 48: Votava – 71. a 90. Trojan, 25. Šimáně, 76. Tříska. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Štěrba – Wulkan, Popelka. Diváci: 289.

J. Hradec: Vondrák – Rezek, Mareš (85. Š. Zeman), Rejthar, Hauser (85. Bindr) – Waník, Mára (77. Filip), Petr (46. Hamr), Brož (46. Gráf), Hájek – Votava.